НБУ запускает Power Banking — единую банковскую сеть из 1000+ отделений, которые будут работать даже в блэкаут

НБУ вместе с системно важными банками Украины разработали решение, которое позволит банковской системе стабильно и непрерывно работать даже при продолжении террористических атак российскими оккупантами по энергетической инфраструктуре и возможном блекауте.

Отмечается, что по инициативе НБУ все системно важные банки объединились для создания банковской сети POWER BANKING. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Все отделения сети POWER BANKING снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи. Также они имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

В настоящее время сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков. Их отделения стали основой сети. Также в сеть активно вовлекаются другие участники банковского рынка. Сейчас уже более 1000 банковских отделений во всех регионах страны дополнительно оснащенных для работы во время блекаута (около 80% из них – это отделение системно важных банков). Узнать отделение общей банковской сети можно будет по специальной маркировке «POWER BANKING» на входе. Этот знак будет свидетельствовать, что отделение специально оборудовано и будет работать при длительном отсутствии электроэнергии.

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В условиях блекаута в отделениях сети POWER BANKING будет доступен следующий список банковских услуг:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Дополнительно отмечается, что в отделениях сети POWER BANKING введён банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому украинцы смогут в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определённого запаса.

Карта отделений сети POWER BANKING доступна на отдельной странице НБУ. На ней можно найти более подробную информацию о сети, перечне отделений, банкоматном роуминге, советах и ответах на часто задаваемые вопросы.

Пользователи могут загрузить на мобильные устройства файл с перечнем отделений сети POWER BANKING. Это позволит найти ближайшее отделение при отсутствии интернет-доступа. Поскольку сеть постоянно расширяется, файл лучше периодически обновлять.