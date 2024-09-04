Первый трейлер фильма «Minecraft» — Джейсон Момоа, Джек Блэк и агрессивные свинозомби

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Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер-трейлер будущего фильма «Minecraft» — первой «живой» экранизации одной из самых продаваемых игр всех времен.

На видео продолжительностью чуть больше минуты можно увидеть несколько странную компанию, в составе Джейсона Момоа в розовой кожанке, Даниэль Брукс в ярком спортивном костюме и двух подростков в исполнении Эммы Майерс и Себастьяна Юджина Хансена.

Группа шагает по территории с пейзажами в стиле Minecraft, встречая пиксельных животных, пока не наталкивается на Джека Блэка, который радостно объявляет, что он — это тот самый Стив (главный персонаж игры).

«Четверо неудачников пытаются преодолеть обычные жизненные проблемы, пока их не затягивает через таинственный портал в новый мир, который им придется освоить и защитить от злых существ — если они хотят вернуться домой. Вместе со Стивом главные герои отправляются в магический квест, где должны проявить смелость и пробудить свои лучшие способности, которые помогут им выжить и в реальной жизни».

Режиссирует фильм Джаред Хесс, а среди актерского состава также можно увидеть Дженнифер Кулидж. Мировая премьера фильма «Minecraft» назначена на 4 апреля 2025 года.

Тизер-трейлер (оригинал)

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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