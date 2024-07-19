Фильм по Minecraft — первый взгляд на Джо Блэка в роли Стива и детали сюжета

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Утечка информации раскрыла некоторые вероятные детали о сюжете и главных персонажах будущего фильма Minecraft.

Компания Warner Bros. активно работает над первой кинолентой по мотивам популярной видеоигры Minecraft. Фильм, выход которого запланирован на 2025 год, привлек внимание фанатов благодаря участию известных актеров, в частности Джек Блэк и Джейсона Момоа. До недавнего времени официальные источники не раскрывали существенных подробностей о проекте, но недавняя утечка информации пролила свет на некоторые интересные детали.

На Reddit появились изображения (которые уже удалили по просьбе юридической команды), якобы демонстрирующие будущий вид персонажей и существ в фильме. Однако стоит заметить, что достоверность этих материалов не подтверждена, поэтому к ним следует относиться с осторожностью. Утечки информации — распространенное явление в киноиндустрии, и Minecraft не стал исключением.

Согласно обнародованным данным, Джек Блэк сыграет роль Стива — главного персонажа игры. На одном из изображений актер предстает в классическом наряде Стива, держа каменную кирку. Интересно, что у персонажа будет домашний волк, по имени Деннис. Сюжет, вероятно, будет разворачиваться вокруг похищения этого любимца загадочной злодейкой Мальгошей (Malgosha).

Утечка также раскрыла возможный дизайн мобов — существ из мира Minecraft. Изображения демонстрируют крипера, овцу и пчелу, которые сочетают реалистичные и анимационные элементы. Такой подход создает необычный визуальный эффект, который может вызвать противоречивые реакции среди фанатов.

Джек Блэк в одном из интервью подтвердил, что фильм будет рассказывать историю происхождения Стива и представит зрителям новых персонажей. Это указывает на то, что создатели стремятся расширить вселенную Minecraft, добавляя новые элементы к уже знакомому миру игры.

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Хотя официальной даты выхода трейлера пока не объявили, журналисты предполагают, что первый тизер или полноценный трейлер может появиться уже в октябре этого года.

Ранее мы писали, что Эмма Майерс, известная по роли Энит Синклер в популярном сериале Netflix «Венздей», присоединилась к актерскому составу будущего фильма по мотивам Minecraft от Warner Bros.

Источник: Sportskeeda, Resetera

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