Не шутите с жидким металлом: утечка полностью вывела из строя RTX 5070 Ti

Олександр Федоткін

Не жартуйте з рідким металом: витік повністю вивів з ладу RTX 5070 Ti

Большинство современных видеокарт до сих пор используют традиционную термопасту для защиты от перегрева. Однако такие высокопроизводительные, как  RTX 5090 Founder’s Edition — используют жидкий металл для максимального охлаждения ядра.


Однако некачественное нанесение термопасты производителями может привести к катастрофическим последствиям, как это произошло с видеокартой RTX 5070 Ti, которая попала на ремонт к специалистам из Northridge Fix. Стандартная комплектация этой видеокарты не предусматривает использования жидкого металла. Однако владелец решил нанести его самостоятельно, сделав это не слишком качественно и полностью испортив плату. Жидкий металл вытек из корпуса и попал на компоненты, установленные рядом.

При контакте жидкого металла с такими крошечными компонентами как конденсаторы, образуются микромостики, способные привести к короткому замыканию. При наихудшем сценарии жидкий металл повредит ключевые шины. Некоторые термопасты на основе жидкого металла могут постепенно разъедать алюминиевые поверхности и ослаблять паяные соединения. Это будет приводить к смещению микросхем со своих мест.

На видео специалисты демонстрируют, как жидкий металл каким-то образом попал во все области печатной платы и его можно обнаружить только с помощью микроскопа. По словам владельца RTX 5070 Ti, он очистил все, насколько смог. Однако, вероятно, что на плате осталось достаточно, чтобы вывести видеокарту из строя.


Где-то ближе к середине процесса очистки мастер отметил, что спасти эту видеокарту может только чудо. Судя по всему, жидкий металл попал под ядро GPU, спровоцировав внутреннее короткое замыкание, о чем свидетельствует трещина по краю. Это невозможно отремонтировать, поскольку необходимо полностью заменить чип. Модули памяти также пострадали и линию питания 1,8 В закоротило. Это означает, что жидкий металл попал на контакты заземления, повредив критически важные схемы.

Даже если бы ядро не было критически загрязнено жидким металлом, короткое замыкание линии питания все равно бы его разрушило. Если бы владелец просто использовал обычную термопасту на силиконовой основе, у него работал бы графический процессор — нанесение жидкого металла на плату, которая не предназначена для этого, даже при возможности создать собственное уплотнение, является слишком рискованным.

Даже ведущие производители видеокарт нередко сталкиваются с трудностями при правильном нанесении термопасты. К тому же, нанесение жидкого металла даже на заводе редко когда эффективно помогает существенно снизить нагрев. В данном случае ASUS отклонил запрос на замену поврежденной RTX 5070 Ti, а специалисты из Northridge Fix также не смогли ее отремонтировать.

Источник: Tom’sHardware

