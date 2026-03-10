Магазин отказал австралийцу в замене ОЗУ DDR5 по гарантии из-за роста цен

В Австралии магазин отказался заменить покупателю ОЗУ Corsair Vengeance DDR5 по гарантии, ссылаясь на стремительный рост цен на память.





Несмотря на то, что на весь комплект Corsair Vengeance DDR5 распространяется гарантия, сеть Umart готова вернуть лишь первоначальную стоимость покупки. Сообщается, что Горан приобрел ОЗУ Corsair Vengeance DDR5 объемом 32 ГБ в 2024 году. Согласно австралийскому закону о защите прав потребителей, при наличии серьезного дефекта или неисправности, потребитель имеет право на возмещение стоимости товара, замену или другую компенсацию. В отличие от других стран мира, в Австралии покупатели обычно обращаются к продавцу, у которого приобрели товар, а не к производителю.

Горан вернул ОЗУ DDR5 Umart, где после проверки с использованием MemTest86 были обнаружены ошибки в одном из модулей. Представители сети заявили, что речь не идет о серьезной неисправности и предложили возместить первоначальную стоимость в размере 155 австралийских долларов. В некоторых случаях цены на память выросли в 4 раза, в частности, на оперативную память Corsair. Поскольку в магазине в наличии только более дорогие модели, по мнению представителей сети, аналогичной замены нет.

По мнению представителей портала Hardware Unboxed, которые освещали эту историю, Umart некорректно трактует закон о защите прав потребителей. Сеть, вероятно, приобрела модули памяти у дистрибьютора, который не входит в число партнеров Corsair. Вследствие этого замена товара покупателю может стоить сети сотни долларов и оказаться довольно сложной.





Однако кроме этого магазин так и не вернул Горану приобретенную им память, хотя проблемы были обнаружены всего в одном модуле. Возможно даже, что этот комплект сеть уже перепродала и получила прибыль.

В компании Corsair не несут ответственности за плохой сервис ритейлеров, однако также отказались помочь австралийцу. Прошло несколько недель, а ответа на его запрос так и не поступило. Hardware Unboxed сотрудничает с представителем компании, и есть надежда, что это приведет к положительному результату.

Большинство розничных продавцов, возможно, не будут вести себя так, как Umart, но некоторые покупатели теперь больше обеспокоены долговечностью своей оперативной памяти. Опасаясь влияния высоких цен на память, магазины будут искать любые альтернативы, чтобы избежать убытков.

Источник: NotebookCheck