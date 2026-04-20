Ютубер разобрал iPhone 17e и показал, что из него можно установить на iPhone 16e

Известный ютубер JerryRigEverything (Зак Нельсон) разобрал и проверил на прочность iPhone 17e, а также определил взаимозаменяемые детали с iPhone 16e.





Apple выпустила iPhone 17e в марте этого года, обновив линейку своих доступных смартфонов. Внешне новая модель почти не изменилась по сравнению с предыдущей. Она получила новый процессор A19, более прочное защитное покрытие дисплея Ceramic Shield 2 и совместимость с MagSafe, что позволяет устанавливать магнитные аксессуары и поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

При этом MagSafe с определенными ограничениями доступна и на iPhone 16e. В тестах на царапины, изгибы и воздействие огня iPhone 17e оказался довольно выносливым. Он выдержал царапины 6 уровня. Также интересно, что новая модель имеет много общих деталей с iPhone 16e, включая материнскую плату. Теоретически это позволяет установить на этот смартфон материнскую плату от iPhone 17e и более новый процессор A19.

Кроме этого JerryRigEverything показал, что можно установить заднюю стеклянную панель iPhone 17e с MagSafe на iPhone 16e. Однако поскольку iPhone 16e поддерживает беспроводную зарядку Qi мощностью 7,5 Вт, ограничения ПО не позволят повысить мощность до 15 Вт или более даже при установке MagSafe с iPhone 17e.





То же самое касается функцииFace ID в iPhone 17e, поскольку она привязана к материнской плате. Поэтому если заменить материнскую плату iPhone 16e на плату от iPhone 17e, функция Face ID не будет работать.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Хотя подобные модификации и замена компонентов вряд ли будут осуществляться владельцами устройств, это расширяет ассортимент доступных запчастей для iPhone 17e, повышая доступность по приемлемой цене.

Источник: NotebookCheck