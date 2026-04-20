Новости Устройства 20.04.2026

Ютубер разобрал iPhone 17e и показал, что из него можно установить на iPhone 16e

Олександр Федоткін

Ютубер розібрав iPhone 17e та показав, що з нього можна встановити на iPhone 16e

Известный ютубер JerryRigEverything (Зак Нельсон) разобрал и проверил на прочность iPhone 17e, а также определил взаимозаменяемые детали с iPhone 16e. 


Apple выпустила iPhone 17e в марте этого года, обновив линейку своих доступных смартфонов. Внешне новая модель почти не изменилась по сравнению с предыдущей. Она получила новый процессор A19, более прочное защитное покрытие дисплея Ceramic Shield 2 и совместимость с MagSafe, что позволяет устанавливать магнитные аксессуары и поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. 

При этом MagSafe с определенными ограничениями доступна и на iPhone 16e. В тестах на царапины, изгибы и воздействие огня iPhone 17e оказался довольно выносливым. Он выдержал царапины 6 уровня. Также интересно, что новая модель имеет много общих деталей с iPhone 16e, включая материнскую плату. Теоретически это позволяет установить на этот смартфон материнскую плату от iPhone 17e и более новый процессор A19. 

Кроме этого JerryRigEverything показал, что можно установить заднюю стеклянную панель iPhone 17e с MagSafe на iPhone 16e. Однако поскольку iPhone 16e поддерживает беспроводную зарядку Qi мощностью 7,5 Вт, ограничения ПО не позволят повысить мощность до 15 Вт или более даже при установке MagSafe с iPhone 17e. 


То же самое касается функцииFace ID в iPhone 17e, поскольку она привязана к материнской плате. Поэтому если заменить материнскую плату iPhone 16e на плату от iPhone 17e, функция Face ID не будет работать. 

Хотя подобные модификации и замена компонентов вряд ли будут осуществляться владельцами устройств, это расширяет ассортимент доступных запчастей для iPhone 17e, повышая доступность по приемлемой цене. 

Ранее мы писали, что Apple резко увеличивает закупки оперативной памяти и в этом году может использовать около 2,4 эксабайта LPDDR5 только для смартфонов. Владелец «старого» iPhone 11 Pro придумал способ втрое увеличить емкость батареи, установив модуль на 12 000 мАч примерно за $10.

Источник: NotebookCheck

