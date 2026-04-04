NVIDIA не выпустит новых игровых видеокарт в 2026 году: почему это может быть выгодно геймерам

На рынке видеокарт от NVIDIA наступила тишина. Ожидаемую серию GeForce RTX 50 Super, которую планировали показать на CES 2026 с заметным увеличением объема видеопамяти, отложили на неопределенный срок. А потом эту серию вообще отменили. Компания сообщила об этом партнерам без громких анонсов.





В итоге текущая линейка RTX 50 останется единственным предложением для геймеров как минимум до появления GeForce RTX 60, которую прогнозируют не раньше второй половины 2027 года.

Дефицит памяти

Ключевая проблема заключается в нехватке памяти GDDR7 из-за активного развития индустрии ИИ, которая потребляет огромные объемы DRAM. Производственные мощности перераспределяют под HBM для ИИ, и это напрямую бьет по доступности GDDR7.

NVIDIA планировала построить серию RTX 50 Super именно вокруг идеи увеличения видеопамяти. Ожидался прирост примерно на 50%:





RTX 5070 Super — 18 ГБ

RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super — до 24 ГБ

На бумаге это выглядело привлекательно. Но из-за дефицита памяти выпустить такие видеокарты сейчас очень проблематично.

Конкуренция не давит

Ситуацию усиливает слабое давление со стороны AMD и Intel. Хотя их серии GPU конкурентные, моделей с большими объемами видеопамяти (18 ГБ+) в массовом сегменте сейчас почти нет.

Без прямой конкуренции у NVIDIA нет срочной потребности форсировать релизы и выпускать новые видеокарты с увеличенным объемом памяти и повышенными частотами видеочипов.

Уровень производительности видеокарт NVIDIA

Как это ни странно выглядит, но текущие видеокарты (и даже модели предыдущих поколений) вполне удовлетворяют большинство игроков.

Модели флагманского уровня RTX 30 или RX 7000 все еще хорошо справляются с играми в разрешении 1440p. Например, RTX 3080 или RX 7800 XT тянут большинство современных проектов без серьезных компромиссов по производительности.

Большую роль также играет программная поддержка новых функций, таких как DLSS и FSR. Эти технологии за последние два года дали больший прирост производительности, чем «сырые» обновления графических чипов. Поэтому пауза в релизах дает время реально оценить: апгрейд нужен или это просто привычка обновляться.

Также стоит помнить об общей ситуации на рынке ПК. Дефицит памяти вызвал ее существенное подорожание. Вместе с тем дорожают и процессоры. Видеокарты с дорогой памятью GDDR7 также будут иметь более высокую цену. Поэтому цена игрового ПК или ноутбука в 2026 году будет значительно выше, чем год назад.

При таких условиях на вопрос «Нужен ли апгрейд видеокарт сейчас?» большинство геймеров даст ответ — нет.

Большие надежды

Ко всему этому стоит добавить, что запуск RTX 50 не впечатлил рынок из-за ряда факторов, таких как дефицит на старте, цены выше рекомендованных и ограниченный объем VRAM в среднем сегменте. Правда, это могло быть сделано умышленно, чтобы потом предложить улучшенную GeForce RTX 50 Super. Но как бы там ни было, теперь ожидания возросли. Если NVIDIA затягивает паузу, то RTX 60 придется оправдывать ожидания потребителей, такие как:

увеличение памяти

адекватная цена

реальный прирост производительности

У компании уже были такие успешные случаи, например, GTX 1080 Ti и RTX 3080. Рынок ждет повторения.





Тем не менее ситуация с поставками остается сложной. По данным цепочек поставок, NVIDIA может сократить производство GPU на 30-40% в ближайший год.

Даже если новые видеокарты будут достаточно производительными, их еще надо найти по нормальной цене. Пример — RX 9070 XT: на бумаге выгодная, но реально купить по рекомендованной сложно.

Так что годичная пауза в выпуске новых видеокарт хоть и выглядит как шаг назад, но на данный момент выглядит как выгодное для всех решение. Для рынка это шанс стабилизироваться, пользователи получают время использовать текущее оборудование, а NVIDIA — возможность подготовить действительно сильное следующее поколение.





Источник: xda-developers