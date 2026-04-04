Новости Устройства 04.04.2026

NVIDIA не выпустит новых игровых видеокарт в 2026 году: почему это может быть выгодно геймерам

Вадим Карпусь

NVIDIA не випустить нових ігрових відеокарт у 2026 році: чому це може бути вигідно геймерам

На рынке видеокарт от NVIDIA наступила тишина. Ожидаемую серию GeForce RTX 50 Super, которую планировали показать на CES 2026 с заметным увеличением объема видеопамяти, отложили на неопределенный срок. А потом эту серию вообще отменили. Компания сообщила об этом партнерам без громких анонсов.


В итоге текущая линейка RTX 50 останется единственным предложением для геймеров как минимум до появления GeForce RTX 60, которую прогнозируют не раньше второй половины 2027 года.

Дефицит памяти

Ключевая проблема заключается в нехватке памяти GDDR7 из-за активного развития индустрии ИИ, которая потребляет огромные объемы DRAM. Производственные мощности перераспределяют под HBM для ИИ, и это напрямую бьет по доступности GDDR7.

NVIDIA планировала построить серию RTX 50 Super именно вокруг идеи увеличения видеопамяти. Ожидался прирост примерно на 50%:


  • RTX 5070 Super — 18 ГБ
  • RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super — до 24 ГБ

На бумаге это выглядело привлекательно. Но из-за дефицита памяти выпустить такие видеокарты сейчас очень проблематично.

Конкуренция не давит

Ситуацию усиливает слабое давление со стороны AMD и Intel. Хотя их серии GPU конкурентные, моделей с большими объемами видеопамяти (18 ГБ+) в массовом сегменте сейчас почти нет.

Без прямой конкуренции у NVIDIA нет срочной потребности форсировать релизы и выпускать новые видеокарты с увеличенным объемом памяти и повышенными частотами видеочипов.

Уровень производительности видеокарт NVIDIA

Как это ни странно выглядит, но текущие видеокарты (и даже модели предыдущих поколений) вполне удовлетворяют большинство игроков.

Спецпроекты
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Модели флагманского уровня RTX 30 или RX 7000 все еще хорошо справляются с играми в разрешении 1440p. Например, RTX 3080 или RX 7800 XT тянут большинство современных проектов без серьезных компромиссов по производительности.

Большую роль также играет программная поддержка новых функций, таких как DLSS и FSR. Эти технологии за последние два года дали больший прирост производительности, чем «сырые» обновления графических чипов. Поэтому пауза в релизах дает время реально оценить: апгрейд нужен или это просто привычка обновляться.

Также стоит помнить об общей ситуации на рынке ПК. Дефицит памяти вызвал ее существенное подорожание. Вместе с тем дорожают и процессоры. Видеокарты с дорогой памятью GDDR7 также будут иметь более высокую цену. Поэтому цена игрового ПК или ноутбука в 2026 году будет значительно выше, чем год назад.

При таких условиях на вопрос «Нужен ли апгрейд видеокарт сейчас?» большинство геймеров даст ответ — нет.

Большие надежды

Ко всему этому стоит добавить, что запуск RTX 50 не впечатлил рынок из-за ряда факторов, таких как дефицит на старте, цены выше рекомендованных и ограниченный объем VRAM в среднем сегменте. Правда, это могло быть сделано умышленно, чтобы потом предложить улучшенную GeForce RTX 50 Super. Но как бы там ни было, теперь ожидания возросли. Если NVIDIA затягивает паузу, то RTX 60 придется оправдывать ожидания потребителей, такие как:

  • увеличение памяти
  • адекватная цена
  • реальный прирост производительности

У компании уже были такие успешные случаи, например, GTX 1080 Ti и RTX 3080. Рынок ждет повторения.


Тем не менее ситуация с поставками остается сложной. По данным цепочек поставок, NVIDIA может сократить производство GPU на 30-40% в ближайший год.

Даже если новые видеокарты будут достаточно производительными, их еще надо найти по нормальной цене. Пример — RX 9070 XT: на бумаге выгодная, но реально купить по рекомендованной сложно.

Так что годичная пауза в выпуске новых видеокарт хоть и выглядит как шаг назад, но на данный момент выглядит как выгодное для всех решение. Для рынка это шанс стабилизироваться, пользователи получают время использовать текущее оборудование, а NVIDIA — возможность подготовить действительно сильное следующее поколение.

Lenovo, Dell и HP повысят цены на ноутбуки и ПК с нового года: компании предупредили партнеров


Источник: xda-developers

Rubin Ultra от NVIDIA: первый чип для GPU с 1 ТБ памяти
Пользователи жалуются на новый драйвер от NVIDIA: ограничивает производительность RTX 50
NVIDIA показала рейтрейсинг и RTX Mega Geometry в ранней демоверсии Ведьмак 4
Дороже игрового ПК: Sandisk повысила цены на SSD в 2,8 раза
Фейковые SSD с легкостью обманывают Windows: на деле "бюджетный" Samsung 990 PRO был медленнее флешки 2005 года
ИИ оставил пользователей без дешевой памяти: цены на RAM и SSD бьют рекорды
Где та свалка? Геймер нашел на свалке комплект "оперативки" на 64 ГБ, и в придачу — Intel Core i7
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Не шутите с жидким металлом: утечка полностью вывела из строя RTX 5070 Ti
Игровые ПК подорожают на 15-30%: MSI о дефиците GPU NVIDIA и росте цен на память
Забудьте о RTX 50 Super: Nvidia предупреждает о дефиците игровых видеокарт и высоких ценах
SATA SSD по цене игрового ПК: Samsung 870 EVO на 8 ТБ оценили в почти $1400
NVIDIA инвестирует рекордные $26 млрд в открытые ИИ-модели: серьезный вызов OpenAI и Anthropic
Более 36 Гбит/c: энтузиасты из Teclab обошли ограничения тактовой частоты в видеокартах RTX 50
Слишком много играл: в сервисе едва спасли RTX 3080 Ti, которую "продырявила" девушка геймера
NVIDIA выпустила DGX Station с 72-ядерным процессором Grace и 496 ГБ LPDDR5X
Первые тесты AMD Ryzen AI 7 445 разочаровали: хуже Core Ultra 7 256V и едва опережает Ryzen AI 5 340
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo и Asus намекают на появление новой модели Nvidia в собственных ноутбуках
ЦРУ тайно предупредили Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, — The New York Times
+40% к цене ПК: к дорогим DRAM и NAND добавляется дефицит процессоров
Binance запустила бессрочные фьючерсы на акции Meta, NVIDIA и Alphabet (Google)
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
