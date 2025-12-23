Gigabyte заменила термогель, вытекающий из видеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 получила термопрокладки

Gigabyte решила больше не использовать свой так называемый «серверный теплопроводный гель» в новой видеокарте RTX 5070 Ti Windforce V2. На это обратили внимание аналитики Uniko Hardware в X, которые сравнили страницы продуктов старых и обновленных версий Windforce и обнаружили, что в описании новой RTX 5070 Ti V2 больше нет никакого упоминания о термогеле.

С выходом серии RTX 50, Gigabyte начала поставлять многие свои видеокарты с «серверным теплопроводным гелем» вместо классических термопрокладок для охлаждения чипов памяти и MOSFET. По заявлениям компании, этот материал должен был быть более долговечным, равномернее распределяться по поверхности и обеспечивать лучшую теплопередачу, чем традиционные термопрокладки.

Впрочем, в первых партиях таких видеокарт возникли проблемы. В начале года пользователи начали массово жаловаться на утечку термогеля, особенно в системах с вертикальной установкой видеокарты. В некоторых случаях гель настолько сильно стекал, что почти не оставался на чипах памяти, что потенциально могло привести к перегреву VRAM. В одном из зафиксированных случаев пользователь заменил гель на обычные термопрокладки и получил снижение температуры на 7°C.

Gigabyte отреагировала на первые жалобы, заявив, что утечка произошла из-за чрезмерного количества геля, нанесенного на заводе, а сама проблема имеет исключительно косметический характер и не влияет на работоспособность видеокарты. Параллельно компания уменьшила количество геля, который использовали во время производства.

К счастью, подтвержденных случаев повреждения видеокарт из-за утечки геля пока не зафиксировали. В то же время Gigabyte так и не прокомментировала сценарии, когда гель полностью исчезал с поверхности чипов. В любом случае владельцам RTX 5070 Ti Windforce V2 уже не придется волноваться: в этой модели Gigabyte вернулась к классическим термопрокладкам. Стало ли это решение следствием вопросов надежности, или желания снизить расходы, компания не уточняет.

Помимо изменения системы охлаждения, Gigabyte переработала саму конструкцию видеокарты, сделав ее более компактной. RTX 5070 Ti Windforce V2 стала на 43 мм короче модели RTX 5070 Ti Windforce SFF. Для уменьшенного формфактора компания использовала вентиляторы диаметром 80 мм. Также Gigabyte изменила расположение отверстий для винтов на обратной стороне платы в зоне GPU и убрала поддержку двойного BIOS.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: tomshardware