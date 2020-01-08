Не только телевизоры: LG Display показала гибкие и сворачивающиеся OLED дисплеи, пригодные для различных сфер применения





Подразделение LG Display продемонстрировало на выставке CES 2020 свои очередные разработки в сфере гибких и сгибаемых дисплеев. Ранее компания уже показывала телевизор со сворачивающимся дисплеем, но в этот раз предлагается устройство с новым дизайном.

Если в предыдущей модели гибкая панель поднималась из корпуса-подставки, то теперь она разворачивается сверху вниз. Такой подход позволяет более творчески подходить к дизайну жилого пространства. Так, на выставке дисплей был расположен на уровне головы. При разворачивании экран опускался, но всё же был выше традиционно размещения телевизора. Что касается самой телевизионной панели, то она выполнена на базе технологии OLED и имеет диагональ 65 дюйма.

На стенде LG Display демонстрировались и другие необычные панели OLED, включая изогнутые, сворачиваемые и с другими оригинальными возможностями. Например, был показан возможный интерьер самолёта, часть которого выполнена из нескольких 55-дюймовых прозрачных OLED панелей, способных выводить изображение или информация. Для пассажиров первого класса предлагаются сворачиваемые 65-дюймовые 4K OLED панели. Они могут принимать плоскую форму для отображения информации или же изгибаться, когда нужно демонстрировать фильмы или игры.

Ещё демонстрировалась концептуальная автомобильная кабина с большим количеством дисплеев. Например, зеркала бокового обзора сделаны на базе сенсорных OLED панелей, что позволяет настраивать угол обзора при помощи жестов. Центральная панель приборов оснащена тактильной обратной связью, что позволяет осуществлять навигацию по меню и получать отклик, не отрываясь от дороги. Дополнительный кластер на базе двух 12,3-дюймовых POLED панелей позволяет выводить информацию о местном трафике с 3D эффектом. Наконец, 12,3-дюймовый сворачивающийся POLED дисплей, размещённый на задней части водительского сидения, может служить в качестве информационно-развлекательной системы для пассажиров на заднем сидении.

Основная идея демонстрации состоит в том, чтобы показать, что гибкие и сворачивающиеся дисплеи являются не только концептуальной разработкой, которая может использоваться лишь в больших телевизорах с оригинальным дизайном. Разработки LG Display могут использоваться и в других повседневных сферах жизни. В условиях ограниченного пространства они могут выполнять различные задачи и приносить дисплеи в различные окружения, где ранее из было крайне проблематично разместить.

Источник: Engadget