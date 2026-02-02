tradfi
Не взлетело: LG прекращает выпуск 8K OLED-панелей для телевизоров 8K OLED-панелей

Вадим Карпусь

Не злетіло: LG припиняє випуск 8K OLED-панелей для телевізорів

Похоже, эра 8K-телевизоров подходит к концу. По данным отраслевых источников, LG прекращает разработку и производство 8K OLED-панелей, и это выглядит логичным шагом на фоне высоких цен и хронической нехватки контента. Формат, который когда-то обещали как следующий большой скачок в качестве изображения, так и не смог заинтересовать массового покупателя — примерно так же, как в свое время 3D-телевизоры.


Фактически LG оставалась едва ли не единственным брендом в мире, продававшим 8K OLED-телевизоры. Ее флагман LG Z3 OLED сняли с производства еще в прошлом году, а в актуальной линейке компании замены ему нет. Более того, LG Display подтвердила, что разработка 8K-панелей «поставлена на паузу на неопределенный срок», пока рыночные условия не изменятся.

Хотя Z3 входил в перечень лучших 8K-телевизоров, сам факт, что в таких рейтингах было только три модели — и одна из них уже не производится, — о многом говорит. TCL и Sony уже вышли из 8K-сегмента, планы Hisense зависли, а Samsung фактически осталась единственным активным игроком. Но и здесь энтузиазм заметно угас: если несколько лет назад компания предлагала несколько 8K-моделей для разных бюджетов, то впоследствии ограничилась лишь ультрадорогой версией. Даже на CES 2026 Samsung не акцентировала внимание на 8K, сосредоточившись на RGB-телевизорах и QD-OLED.

Показательно и то, что прототип Micro RGB Samsung на CES 2025 демонстрировали именно в 8K, но серийные RGB-телевизоры выходят только в 4K. Проблема глубже: 8K не решает реальной потребности пользователя. При обычной дистанции просмотра разницу между топовым 55-дюймовым 4K и 8K-экраном почти невозможно заметить. А когда современные 4K-телевизоры уже поражают яркостью, контрастом и обработкой изображения, разрешение 7680×4320 выглядит избыточным.


Отдельный и, вероятно, решающий фактор — отсутствие контента. Формат Blu-ray ограничивается 4K, стриминговые сервисы также не предлагают 8K даже в самых дорогих тарифах, и 8K-дисков не будет вообще. В прошлом году Warner Bros сообщила о сканировании всего 20 фильмов в 8K, но так и не объяснила, как их планируют распространять. Такая бедность контента прямо влияет на низкие продажи.

В то же время 8K имеет нишевое применение — например, в модульных экранах вроде Samsung The Wall или в профессиональных мониторах, где важна большая «площадь пикселей». Но для обычной гостиной сочетание высокой цены, отсутствия контента и фантастического качества современных 4K-моделей делает формат почти бессмысленным.

Источник: techradar

