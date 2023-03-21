В Украине стартовали предзаказы 4K и 8K телевизоров Samsung OLED и Neo QLED 2023 года — от 76 999₴ до 369 999₴

В Украине открылись предварительные продажи новых моделей телевизоров Samsung — речь идет о линейках Neo QLED и OLED 2023 года, которые анонсировали в январе в рамках выставки CES 2023. Одновременно украинский офис Samsung сообщил недостающие детали — точную дату старта официальных продаж и цены в гривнах.

Телевизоры Samsung Neo QLED и OLED 2023 уже доступны для предварительного заказа в официальном украинском интернет-магазине компании. За заказ в период с 17 марта по 16 апреля первые покупатели смогут в подарок получить аудиосистему Sound Tower — MX-ST50B, которая отдельно стоит 11 999₴, или MX-ST90B за 29 999 грн в зависимости от модели.

В этом году впервые в Украине Samsung предлагает телевизоры OLED, которые получили разработанную сначала для серии Samsung Neo QLED (РК-телевизоры с подсветкой Mini-LED и цветным фильтром из квантовых точек) уже хорошо знакомую нам технологию Quantum Dot и процессор Neural Quantum — линейка 2023 года представлена моделями с диагональю 55, 65 и 77 дюймов (в Украине доступны только модели 55 и 65 дюймов). Это те же QD-OLED (панель на органических светодиодах с квантовыми точками), которые будут конкурировать с LG OLED evo G3.

Телевизоры Samsung Neo QLED и OLED 2023 года — цены в Украине OLED 4K S90C — 76 999₴ за 55″ и 119 999₴ за 65″

Neo QLED 4K QN90C — 114 999₴ за 65″ и 199 999₴ за 85″

Neo QLED 4K QN85C — 125 999₴ за 75″ и 169 999₴ за 85″

Neo QLED 8K QN800C — 199 999₴ за 75″ и 269 999₴ за 85″

Neo QLED 8K QN900C — 369 999₴ за 85″ Как это нередко происходит, вместе с выходом новых моделей предыдущие поколения ТВ Samsung дешевеют, что в целом очень хорошая новость. Вкратце о новых ТВ Samsung (г лавное ) Как уже отмечалось выше, телевизоры Samsung Neo QLED и OLED 2023 анонсировали в начале года во время выставки CES 2023. Серия Neo QLED — эволюционное развитие прошлогодней линейки. И хотя третье поколение потребительских телевизоров Samsung Neo QLED не претерпело никаких кардинальных изменений, однако несколько технических улучшений по сравнению с прошлогодней линейкой, представленной 4К и 8K моделями, все же есть. Новые модели отличаются повышенной яркостью – до 4000 кд/м2 .для топовой модели QN900C (разрешение 8K, панель QLED с 14-разрядной градацией Quantum Mini LED), а также улучшенной цветопередачей и новыми программными функциями (8K Real Depth Enhancer Pro и Shape Adaptive Light). Контрастность также улучшилась благодаря увеличению зон локального затемнения подсветки с 36 (в прошлогодней модели 8K-телевизора) до 1000. Есть поддержка HDR10, HDR10+ Adaptive и HLG, а вот Dolby Vision HDR по-прежнему нет. Другим преимуществом новой линейки Neo QLED являются встроенные концентраторы Matter и ZigBee – отдельно покупать специальный контроллер SmartThings Hub не понадобится. Пользователи смогут управлять всеми устройствами умного дома, совместимыми с SmartThings, Matter и ZigBee, прямо с телевизора. 4K OLED ТВ Samsung S90C — более доступная версия S95C (она официально не будет продаваться в Украине), поскольку использует модуль One Connect (единственный кабель для подключения телевизора к разным источникам, включая кабель питания) для внешних подключений и фактически является обновлением прошлогодней S95B. В отличие от обычных OLED в панелях QD-OLED синий свет проходит через так называемые квантовые точки с последующим превращением в красный и зеленый цвета без дополнительных светофильтров. Ключевые преимущества этого подхода потерь – избегание потерь на промежуточных фильтрах, а также более высокая яркость при более низком уровне потребления электроэнергии. В S90C используются панели с яркостью до 2000 кд/м2, поддержкой частоты обновления экрана 144 Гц и временем отклика 0,1 мс. Игровые функции и настройки по-прежнему собраны в отдельном разделе Gaming Hub, который обеспечивает доступ к сервисам облачного гейминга. Оснащение также включает 4.2.2-канальную аудиосистему Q-Symphony мощностью 70 Вт с поддержкой Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, четыре HDMI 2.1, три USB и Ethernet. Программа платформа во всех новых ТВ Samsung общая – все еще Samsung Tizen OS.

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