Не закопали: «Матрица 5» объявлена официально, Дрю Годдард — режиссер, Лана Вачовски — продюсер

Warner Bros. объявила сегодня о выходе пятого фильма «Матрица», сценаристом и режиссером которого станет Дрю Годдард, сценарист «Марсианина». Это будет первая часть «Матрицы» без Ланы или Лилли Вачовски в режиссерском кресле, хотя Лана Вачовски станет исполнительным продюсером. В своем сегодняшнем объявлении WB не раскрыла, вернется ли Киану Ривз или Кэрри-Энн Мосс, а также никаких подробностей относительно сюжета и даты выхода.

«Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, как мы все верим, станет невероятным способом продолжения мира Матрицы, отдавая дань уважения тому, что Лана и Лилли начали более 25 лет назад, и предлагая уникальную перспективу, основанную на его собственной любви к франшизе и персонажам. Вся команда Warner Bros. Discovery очень рада тому, что Дрю снимет этот новый фильм, добавляя его видение к кинематографическому канону Вачовски», — говорится в заявлении президента производства Warner Bros. Motion Pictures Джесси Эрмана.

Годдард начал свою карьеру сценариста в 90-х годах в фильме «Баффи, истребительница вампиров» и создал много телевизионных сценариев. В кино он получил номинацию на премию «Оскар» за сценарий к фильму Ридли Скотта «Марсианин», работал над сценариями фильмов «Кловерфилд», (известный как «Монстро»), «Всемирная война Z», а также сценаристом и режиссером фильмов «Хищница в лесу» и «Плохие времена в «Эль Рояле».

Тогда еще братья Вачовски написали и сняли первый фильм «Матрица» в 1999 году, представляя антиутопическое будущее, в котором человечество бессознательно оказалось в ловушке симулированной реальности. Он стал массовым хитом, что привело к двум прямым продолжениям в 2003 году: «Перезагрузка» и «Революция» и «Революция». В общей сложности «Матрица» заработала более $1,8 млрд в мировом прокате.

«Матрица: Воскресение» 2021 года стала первым фильмом франшизы исключительно режиссера Ланы Вачовски. Лента получила смешанные отзывы и провал в прокате с кассой $159,2 млн во всем мире при бюджете $190 млн. Влияние на результат проката оказала эпидемия COVID-19. Также одновременно с премьерой фильм вышел на HBO Max.

Источник: IGN