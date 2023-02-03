Некоторые отделения «Укрпошты» предлагают странные варианты LED лампочек по программе бесплатного обмена

Как мы уже писали ранее, в Украине стартовала программа обмена осветительных ламп накаливания, имеющихся у населения, на светодиодные лампочки. По задумке, обмен до 50 млн лампочек позволит сэкономить примерно 1 ГВт мощности – примерную выработку одного энергоблока АЭС.

Реализация программы идёт полным ходом, и в социальных сетях уже стали появляться фото лампочек, которые предлагают различные почтовые отделения. Некоторые из них вызывают вопросы и недоумение:

На первом из фото – похоже, маломощные и с малой колбой светодиодные лампочки ориентировочно на 4-6 Вт. На третьем, вероятно, «позируют» декоративные лампы с красными светодиодами (изображения и обозначения на коробках обычно совпадают с их содержимым). Назвать их адекватным эквивалентом для обмена на 40-100 Вт обычные лампы накаливания сложно.

Обратимся к прессе. Вот такие лампы, по свидетельству ТСН, выдавали в Киеве на Главпочтамте в присутствии главы «Укрпошты» Игоря Смилянского. На фото качественные лампы Phillips эквивалентом 40 Вт, а также лампы другого производителя, эквивалентные мощности лампы накаливания 75 Вт.

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Еще одно свидетельство – от луцкого издания «Конкурент». Лампы OSRAM с эквивалентом 40 Вт, обеспечивающие интенсивность света 470 люмен. Другой производитель, но всё же их можно назвать подходящей заменой лампочки 40-60 Вт.

Как известно, закупку 30 млн ламп для программы обмена профинансировал Евросоюз. Еще 5 млн ламп предоставила Франция. Оставшиеся 15 млн должна была закупить Украина. Правительство не уточняло, лампы какой мощности и какого производителя были предоставлены для обмена.

Было бы интересно узнать от читателей, какие лампы предлагали им на обмен (желательно, с фотоподтверждениями). Еще лучше было бы получить разъяснения «Укрпошты» или государственных органов.