Владельцы смартфона Google Pixel 10 Pro XL жалуются, что светодиодный фонарик в этом устройстве может вызвать ожоги и способен повредить даже сам гаджет.





В течение нескольких последних месяцев в Reddit неоднократно появлялись сообщения о проблемах со светодиодным фонариком в Google Pixel 10 Pro XL. Судя по всему, внешнее стеклянное покрытие фонарика плавится вследствие длительного использования. Из-за этого в центре линзы появляется темное, обгорелое пятно, а фонарик начинает светить тусклее.

Сообщается, что сильный нагрев привел к ожогу от подставки для рук на клавиатуре у одного из пользователей. Он положил Google Pixel 10 Pro XL на эту подставку с включенным фонариком. Для предотвращения этого на большинстве смартфонов интенсивность света от фонарика можно приглушить или выключить при превышении соответствующей температуры. Однако, вероятно, что в Google Pixel 10 Pro XL эта функция не всегда работает как надо.

Для избежания этого следует всегда выключать фонарик перед тем, как положить смартфон на стол или в карман. В материале Android Authority отмечается, что это нормально, когда центральная часть фонарика выглядит темнее, поскольку светодиод немного видно через переднее стекло. Однако оплавленное стекло выглядит значительно темнее.

Google пока официально не прокомментировал эту проблему, но относительно небольшое количество сообщений пользователей на Reddit свидетельствует о том, что эта проблема не является особо распространенной.





Ранее мы писали, что владелец Apple Watch пожаловался на ожог запястье: Apple не реагирует на жалобу. До этого Apple опровергала наличие царапин на демонстрационных моделях iPhone 17 Pro.

Источник: NotebookCheck