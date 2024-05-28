Некоторые пользователи Google Messages на Android получают искаженные GIF-файлы, отправленные с iPhone

В последние недели пользователи Google Messages начали сталкиваться с проблемами при пересылке GIF-анимаций с iPhone на Android-устройства. Такие изображения поступают в искаженном виде — они теряют анимацию и часть пикселей.

Эта проблема встречалась на смартфонах Pixel, Samsung и других Android-устройствах. Все GIF-файлы были отправлены через SMS/MMS владельцами iPhone.

Хотя многие пользователи Android сообщили об этой проблеме, она касается не каждой переписки между iPhone и Android. Бывают даже случаи, когда в одном групповом чате у разных пользователей Android могут встречаться или отсутствовать проблемы с GIF-файлами от владельцев iPhone. Поэтому выявить закономерность довольно трудно.

Учитывая широкий спектр устройств и операторов, вряд ли это проблема ОС Android. Это может быть проблема с приложением Google Messages. В то же время пока не было сообщений о такой же проблеме при пересылке GIF-файлов с Android на Android. Таким образом, можно предположить, что наиболее вероятным виновником является iOS. Причина может быть в ошибке сжатия или воспроизведения.

В середине мая возросло количество сообщений об этой проблеме, хотя некоторые пользователи Android говорят, что замечали ее еще за несколько недель до этого. Стоит отметить, что 13 мая Apple выпустила iOS 17.5, а ее бета-тестирование началось 2 апреля.

Также примечательно, что проблема возникла накануне инициативы Apple по внедрению RCS на iPhone. Ожидается, что запуск RCS состоится в этом году. Вероятно, больше удастся узнать во время конференции WWDC 2024, которая будет проходить в следующем месяце.

Онлайн-курс "Комунікаційний менеджер" від Skvot. Ви отримаєте скіли комунікації, сформуєте CV та розробите власну one page strategy. Для своєї карʼєри та успішного масштабування бренду. Програма курсу і реєстрація

Источник: 9to5google