Некоторым пользователям Gmail на Android 12 стал доступен новый дизайн в стиле Material You





Компания Google запускает уже третью крупную итерацию языка дизайна Material Design, которая получила название Material You. Как утверждает Google, версия Material You нацелена на создание дизайна, который будет «индивидуальным для каждого стиля, доступным для любых нужд и адаптируемым для каждого экрана».

Эта версия была представлена на конференции Google I/O, проходившей ранее в этом году. С тех пор Google и несколько сторонних разработчиков обновили свои приложения с поддержкой динамических цветов Material You. Следующим приложением Google, поддерживающим динамически изменяемую тему, может стать Gmail. Эта возможность уже начала внедряться для некоторых пользователей.

Разработчик luca020400 сообщил, что после обновления приложения Gmail для Android до версии 2021.08.24.394054613 он сразу заметил, что приложение использует цветовую палитру, созданную из его обоев. Фон, кнопки, вкладки и панель поиска в приложении Gmail теперь используют динамические цвета, как можно видеть на следующих изображениях.

Разработчик отмечает, что заметил эти изменения на своём смартфоне Pixel 5, работающем под управлением четвёртой бета-версии Android 12. Однако другие пользователи, использующие ту же версию ОС и приложения Gmail (но на другом смартфоне Pixel 3 XL), не видят динамических цветов. Это говорит о том, что активация Material You пока что осуществляется на серверной стороне.

Источник: xda-developers