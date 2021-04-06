Немцы раскрыли все спецификации электромобиля Mercedes-Benz EQS: заднеприводный EQS 450 на 245 кВт, полноприводный EQS 580 на 385 кВт, батареи 90/108 кВтч, зарядка до 200 кВт и др.

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Немецкий автопроизводитель Daimler продолжает интриговать потенциальных покупателей премиального электромобиля Mercedes-Benz EQS все новыми подробностями. После интерьера с 55-дюймовым экраном Hyperscreen и впечатляющим запасом хода в 770 км по измерительному циклу WLTP, создатели модели раскрыли практически все остальные спецификации новинки.

Итак, все версии Mercedes-Benz EQS получат как минимум задний привод с электродвигателем eATS на задней оси, а как максимум — полный привод (4MATIC) со вторым дополнительным электродвигателем eATS на передней оси.

К примеру, заднеприводная версия EQS 450+ получит мощность 245 кВт и крутящий момент 568 Нм, а полноприводная EQS 580 4MATIC — мощность 385 кВт (255 кВт от заднего и 135 кВт от переднего двигателя) и крутящий момент 855 Нм. Скорость обеих версий ограничена электроникой на отметке 210 км/ч из соображений безопасности, так что они будут отличаться динамикой набора скорости, но не «максималкой». Также обещают Performance-версию с еще более высокими показателями.

В зависимости от версии модели будет использоваться два варианта 400-вольтовых батарей на 90 кВтч (10 модулей) и 107,8 кВтч (12 модулей). Благодаря системе термального менеджмента с охлаждением и подогревом до оптимальных температур во время зарядки и эксплуатации разработчики гарантируют срок службы батарей до 10 лет или до 250 тыс. км пробега. В максимальной конфигурации запас хода составит 770 км по измерительному циклу WLTP.

Встроенный преобразователь обеспечит зарядку от источника переменного тока с мощностью до 22 кВт или скоростную зарядку постоянным током мощностью до 200 кВт. В последнем случае 300 км запаса хода можно будет получить всего за 15 минут зарядки. В дороге можно будет увеличить запас хода за счет управляемой рекуперации с пиковой мощностью до 290 кВт.

Напомним, что полноценная презентация Mercedes-Benz EQS запланирована на 15 апреля, а старт продаж — на август текущего года.

Источник: InsideEV’s, Daimler