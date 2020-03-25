Немецкая компания eClassics превратила классический микроавтобус VW T1 в электрический e-BULLI с запасом хода 200 км и ценником $69,5 тыс.

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В прошлом году немецкая компания eClassics представила электромобиль Volkswagen e-Beetle, созданный на основе классической ДВС-модели. Теперь же у специалистов компании дошли руки до электрической модернизации культового микроавтобуса VW T1 Samba Bus 1966 года выпуска, результат получил название e-BULLI и ценник €64,900 ($69,500).

Электромикроавтобус e-BULLI оснащен электродвигателем мощностью 61 кВт (что вдвое больше, чем у оригинального ДВС), который позволяет разгоняться до 130 км/ч. Батарея емкостью 45 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 200 км.

Электромобиль поддерживает зарядку с помощью разъемов Level 2 (AC, 2,3-22 кВт) и CCS (DC, 50 кВт), в последнем случае батарея заряжается с 0 до 80% за 40 минут. Помимо двигателя инженеры компании переработали трансмиссию и подвеску, заменив амортизаторы, рулевое управление и тормоза.

Аналогичное решение по переделке ДВС-микроавтобуса в электрический специалисты eClassics предлагают и для более свежих моделей VW T2 и VW T3.

Напомним, что электрическая реинкарнация классических микроавтобусов Volkswagen по имени ID Buzz должна выйти на рынок в 2022 году.

Источник: Electrek, eClassics