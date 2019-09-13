Электромобиль Volkswagen e-Beetle от eClassics оценили в €99,900, «тележка» для самостоятельной модернизации классических ДВС-авто обойдется в €39,900

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Неделю назад немецкая компания eClassics предложила владельцам классических Volkswagen Beetle трансформировать их автомобили в электромобили, используя компоненты от нового VW e-up!. На стенде компании в рамках Франкфуртского автосалона удалось узнать, во сколько немцы оценивают подобную трансформацию.

Итак, готовый электромобиль Volkswagen e-Beetle обойдется покупателям в… €99,900. Если подобное предложение покажется излишне дорогим, то компания готова продать только «тележку» с электродвигателем и батареей для самостоятельной трансформации всего за… €39,900. Самое смешное заключается в том, что новый сити-кар VW e-up!, который является донором для данной платформы, обойдется чуть ли не вдвое дешевле — €22,000 или €17,300 тыс. после льготной скидки.

В базовой версии тележка eClassics содержит электродвигатель мощностью 60 кВт (80 л.с.) и батарею емкостью 35 кВтч с запасом хода 200 км. Для любителей быстрой езды предлагают Performance-версию платформы с электродвигателем на 75 кВт (100 л.с.) и батареей на 45 кВтч, которая обойдется на €15,900 дороже (то есть в €55,800). Только работу по установке нового корпуса на приобретенную тележку в компании оценили в €10,000, хотя французский стартап Transition-One собирается модернизировать бензиновые сити-кары в электромобили за $9,400 с учетом стоимости компонентов.

Ну и чтобы окончательно добить поклонников б/у Nissan Leaf приведем прайс на дополнительные модификации: скоростная зарядка — €8,200, отделка интерьера кожей Nappa — €4,900, подъемная крыша из кожзаменителя — €3,450, двунаправленная система заряда — €2,900, кондиционер — €2,500, инфотейнмент-система с навигацией и сенсорным экраном — €1,900, легкосплавные диски — €1,650, LED-фары — €1,500, набор для пикника — €990 и т.д.

Отметим, что специалисты eClassics не планируют останавливаться на модели e-Beetle и вскоре предложат аналогичную модернизацию владельцам классических моделей Porsche 356 и минивэнов VW Bus. Также рассматривается возможность использовать для подобной трансформации модульную платформу VW MEB, что позволит дополнительно улучшить характеристики таких электромобилей.

Источник: InsideEV’s