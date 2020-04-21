Немецкая компания Kostal построит под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест, инвестиции составят 39 млн евро
Немецкая компания Kostal собирается построить под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Бориспольской РГА и ООО «Костал Украина» был подписан на днях, сообщается на официальном сайте Бориспольской райгосадминистрации.
Документ подписали председатель Бориспольской РГА Владимир Строкань и генеральный директор ООО «Костал Украина» Радослав Шкуп, главный офис компании в Германии подтвердил намерения. Строительство завода должно начаться уже в мае текущего года. На реализацию проекта потребуется 13 млн евро инвестиций для собственно строительства и еще 26 млн евро для его оснащения необходимым оборудованием. Новый завод позволит создать 900 рабочих мест в Киевской области.
Отметим, что ООО «Костал Украина» — это дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co., которая в свою очередь входит в группу KOSTAL, состоящую из 31 компании в 17 странах мира. ООО «Костал Украина» было основано в 2006 году в Переяславе на базе отремонтированного корпуса завода «Киевприбор». Направления деятельности: автомобильная электроника, контактные системы, промышленная электроника, автоматическое и диагностическое оборудование.
Партнерами компании являются такие крупные автопроизводители, как Ford, Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Renault, BMW, Skoda, Seat. Основными видами деятельности компаний группы является разработка и производство передовых электронных и электро-механических изделий для автомобильной промышленности. На сегодняшний день ООО «Костал Украина» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Переяславе. По состоянию на 2019 год коллектив компании насчитывал около 1000 человек.
Напомним, что в Украине уже действуют несколько иностранных производителей автомобильной электроники, в частности, японская компания Fujikura и американская Jabil.
Источник: Бориспольская РГА