Немецкая компания Kostal построит под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест, инвестиции составят 39 млн евро

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Немецкая компания Kostal собирается построить под Киевом завод по производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Бориспольской РГА и ООО «Костал Украина» был подписан на днях, сообщается на официальном сайте Бориспольской райгосадминистрации.

Документ подписали председатель Бориспольской РГА Владимир Строкань и генеральный директор ООО «Костал Украина» Радослав Шкуп, главный офис компании в Германии подтвердил намерения. Строительство завода должно начаться уже в мае текущего года. На реализацию проекта потребуется 13 млн евро инвестиций для собственно строительства и еще 26 млн евро для его оснащения необходимым оборудованием. Новый завод позволит создать 900 рабочих мест в Киевской области.

Отметим, что ООО «Костал Украина» — это дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co., которая в свою очередь входит в группу KOSTAL, состоящую из 31 компании в 17 странах мира. ООО «Костал Украина» было основано в 2006 году в Переяславе на базе отремонтированного корпуса завода «Киевприбор». Направления деятельности: автомобильная электроника, контактные системы, промышленная электроника, автоматическое и диагностическое оборудование.

Партнерами компании являются такие крупные автопроизводители, как Ford, Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Renault, BMW, Skoda, Seat. Основными видами деятельности компаний группы является разработка и производство передовых электронных и электро-механических изделий для автомобильной промышленности. На сегодняшний день ООО «Костал Украина» является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Переяславе. По состоянию на 2019 год коллектив компании насчитывал около 1000 человек.

Напомним, что в Украине уже действуют несколько иностранных производителей автомобильной электроники, в частности, японская компания Fujikura и американская Jabil.

Источник: Бориспольская РГА