Необычный электровездеход Swincar e-Spider обзавелся версиями на двоих и для людей с ограниченными возможностями

Французская компания Swincar, разработавшая необычный электрический четырехколесный автомобиль-вездеход е-Spider, выпустила две новые версии своего багги. Модель под названием e-Spider Tandem рассчитана на двоих людей: водителя и пассажира. А e-Spider Mobility предназначена для водителей с ограниченными возможностями, пишет New Atlas.

Базовая модель Swincar e-Spider представляет собой полноприводный транспорт со ступичным двигателем в каждом из четырех колес. Он оборудован «маятниковой» системой подвески, что позволяет передвигаться по любой пересеченной местности. Каждое колесо также снабжено собственным многошарнирным рычагом подвески. Все это позволяет электробагги буквально «скакать» по неровностям, сохраняя при этом максимально устойчивое положение кузова. Swincar e-Spider выдает всего 4 кВт и разгоняется до скромных 30 км/ч. Запаса хода хватает на 4 часа. Зато он способен входить в повороты как мотоцикл, преодолевать уклоны с крутизной свыше 50%, ехать боком по уклонам более 50% без значительного крена салона и раздвигать колеса.



У e-Spider Tandem появился отдельный рычаг тормоза для задних колес, усилена подвеска, общая мощность двигателей увеличена до 6 кВт, но запас хода уменьшен на час.

Что касается e-Spider Mobility, то у этой модификации элементы управления сгруппированы вокруг рулевого колеса, есть откидывающееся раллийное сидение, шарнирные опоры автомобиля раздвигаются на 90 градусов, поэтому водителю легче пересаживаться из инвалидной коляски на вездеход. Шарнирные опоры можно установить спереди и/или сзади, справа или слева, одиночно или попарно в зависимости от требований заказчика.

У семейства Swincar e-Spider есть разрешение L6e-A (квадрицикл), что позволяет ездить по всем дорогам ЕС со скоростью до 45 км/ч. Во Франции транспорту выдано разрешение как сельскохозяйственному транспортному средству (с ограничением скорости до 25 км/ч).

Электровездеходы Swincar доступны во многих странах Европы, Турции, Дубае, Кении, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США. Стоимость стартует от 14,2 тыс. долл.