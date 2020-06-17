Несмотря на продолжающийся карантин, поздно вечером 16 июня аэропорт «Киев» возобновил приём международных рейсов





Только вчера сообщалось, что аэропорт «Киев» имени Сикорского (Жуляны) не возобновили приём международных рейсов из-за карантина. Несмотря на то, что постановление КМУ №435 от 3 июня 2020 года разрешает работу аэропортов для приема международных регулярных рейсов с 15 июня, это касается только регионов с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Так как в Киеве инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) превышает установленные ограничения, то аэропорт «Киев» не смог возобновить приём международных рейсов с 15 июня, ограничение действовало как минимум до 02:59 17 июня по Киеву.

Но поздно вечером 16 июня аэропорт «Киев» всё же принял первый регулярный международный рейс, досрочно возобновив работу после карантина. В 23:27 в аэропорту приземлился борт Embraer 175 компании «Белавиа» из Минска. С прибытием этого рейса B2-847 аэропорт возобновил работу с международными регулярными пассажирскими рейсами, с соблюдением всех процедур, включая работу пограничников. Таким образом, аэропорт «Киев» досрочно отменил запрещающее сообщение лётному составу NOTAM A1943/20, которое закрывало аэропорт для международных полетов до 02:59 17 июня из-за продолжающегося карантина в Киеве.

Как оказалось, такому развитию ситуации поспособствовала позиция министра инфраструктуры Владислава Криклия. Он заявил, что на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отвечает за принятие решения об ослаблении карантина, будет просить сделать исключения для аэропортов и позволить им работу даже в условиях действующего карантина. И, как сообщают осведомлённые источники, 16 июня комиссия действительно приняла такое решение, что могло стать формальным основанием для аэропорта «Киев» возобновить приём международных регулярных рейсов.

По данным табло аэропорта, 17 июня отсюда должны состояться вылеты «Белавиа» в Минск и Wizz Air в Краков, Варшаву, Дортмунд, Лондон, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген. Однако рейсы Wizz Air могут состояться не в полном объёме. Дело в том, что 16 июня правительство Польши приняло решение о запрете приёма практически всех международных рейсов (в том числе, из Украины) до 30 июня. Исключение сделано для рейсов из стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. В то же время полёты из Великобриталии, Швеции и Португалии запрещены.

Источник: avianews