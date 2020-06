Аэропорты Киев и Львов не возобновили прием международных рейсов из-за карантина

Как стало известно, аэропорты «Киев» (Жуляны) и Львов, 15 июня не возобновили прием регулярных международных рейсов из-за карантинных ограничений.

Международный аэропорт Киев-Жуляны (Kyiv Sikorsky Airport) должен был принять самолет «Белавиа» из Минска ночью 15 июня, однако рейс был отменен. Запланированные перелеты Wizz Air 16 июня также были отменены.

Предприятие на своей странице в Facebook ночью 16 июня сообщило, что не обслуживает международные регулярные рейсы до 03:00 17 июня в связи с продолжением карантина согласно постановлению Правительства Украины №392 от 20 мая.

Данная информация закреплена в сообщении летному составу NOTAM. Аналогичное сообщение выпустил аэропорт Львов. В нем также идет ссылка на постановление правительства от 20 мая 2020 года и указан срок действия запрета — до 02:59 17 июня по Киеву (в NOTAM отображено мировое время UTC).

NOTAM аэропорта «Киев» (Жуляны)

A1943/20 — AD UKKK DOES NOT SERVE INTERNATIONAL REGULAR

PASSENGER FLIGHTS DUE TO PROLONGATION

COVID-19 IN KYIV. UKRAINE GOVERNMENT RESOLUTION

FROM 20.05.2020 NUMBER 392. 15 JUN 21:00 2020 UNTIL 16 JUN 23:59 2020. CREATED:

15 JUN 20:58 2020

NOTAM аэропорта Львов

A1940/20 — AD UKLL DOES NOT SERVE REGULAR PASSENGER

FLIGHTS DUE TO PROLONGATION COVID-19 QUARANTINE

IN LVIV REGION. UKRAINE GOVERNMENT RESOLUTION

FROM 20.05.2020 NUMBER 392. 16 JUN 00:00 2020 UNTIL 16 JUN 23:59 2020. CREATED:

15 JUN 16:37 2020