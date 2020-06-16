Аэропорты Киев и Львов не возобновили прием международных рейсов из-за карантина
Как стало известно, аэропорты «Киев» (Жуляны) и Львов, 15 июня не возобновили прием регулярных международных рейсов из-за карантинных ограничений.
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Международный аэропорт Киев-Жуляны (Kyiv Sikorsky Airport) должен был принять самолет «Белавиа» из Минска ночью 15 июня, однако рейс был отменен. Запланированные перелеты Wizz Air 16 июня также были отменены.
Предприятие на своей странице в Facebook ночью 16 июня сообщило, что не обслуживает международные регулярные рейсы до 03:00 17 июня в связи с продолжением карантина согласно постановлению Правительства Украины №392 от 20 мая.
‼️Шановні пасажири! Увага! Міжнародний аеропорт «Київ» не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00…
Опубліковано Аеропорт Київ — Kyiv Sikorsky Airport Понеділок, 15 червня 2020 р.
Данная информация закреплена в сообщении летному составу NOTAM. Аналогичное сообщение выпустил аэропорт Львов. В нем также идет ссылка на постановление правительства от 20 мая 2020 года и указан срок действия запрета — до 02:59 17 июня по Киеву (в NOTAM отображено мировое время UTC).
NOTAM аэропорта «Киев» (Жуляны)
A1943/20 — AD UKKK DOES NOT SERVE INTERNATIONAL REGULAR
PASSENGER FLIGHTS DUE TO PROLONGATION
COVID-19 IN KYIV. UKRAINE GOVERNMENT RESOLUTION
FROM 20.05.2020 NUMBER 392. 15 JUN 21:00 2020 UNTIL 16 JUN 23:59 2020. CREATED:
15 JUN 20:58 2020
NOTAM аэропорта Львов
A1940/20 — AD UKLL DOES NOT SERVE REGULAR PASSENGER
FLIGHTS DUE TO PROLONGATION COVID-19 QUARANTINE
IN LVIV REGION. UKRAINE GOVERNMENT RESOLUTION
FROM 20.05.2020 NUMBER 392. 16 JUN 00:00 2020 UNTIL 16 JUN 23:59 2020. CREATED:
15 JUN 16:37 2020
Постановление Кабмина №435 от 3 июня 2020 года разрешает работу аэропортов для приема международных регулярных рейсов с 15 июня, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Соответствующую оценку делает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании утвержденных правительством критериев. Один из них — это инцидентность или общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения (значение не должно превышать 12). По данным Минздрава Украины на 15 июня, инцидентность в Киеве — 15,24, а Львовской области — 30,71 на 100 тыс. населения.
Источник: Avianews