Нет, Google не будет «убивать» Gmail в 2024-м — что на самом деле изменит отказ от Basic HTML

В соцсети X стало вирусным сообщение, что Google закроет Gmail в августе этого года, доказывая это скриншотом якобы официального письма Google. Конечно, это фейк, зато Google «убила» базовый HTML-вид Gmail, как и планировала сделать это в январе.

В фейковом сообщении говорится следующее:

Мы обращаемся к вам, чтобы поделиться важными новостями о Gmail. После многих лет объединения миллионов людей по всему миру, обеспечения беспрепятственного общения и создания бесчисленных связей, путешествие Gmail подходит к концу.

this is insane. I hate this company pic.twitter.com/pXBRezPAyX — Daniel (@growing_daniel) February 22, 2024

Gmail является чрезвычайно популярным продуктом с более чем 1,8 млрд активных пользователей, к тому же он связан с аккаунтами операционной системы Android. Поэтому подобный вброс является абсурдным. Фальшивый скриншот был просмотрен более 1 миллиона раз на X, передаёт Gizmodo. Похоже, он является отфотошопленной версией сообщения, которое появилось в прошлом году и оповещало пользователей, что базовый HTML-вид Gmail уходит в прошлое.

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HTML-версия почтового сервиса, хотя и не имеет многих функций, таких как чат, проверка орфографии, поисковые фильтры, комбинации клавиш и сложное форматирование, имела определенные преимущества по быстродействию и работе на очень старых устройствах. А особенно — при слабой связи, когда нет возможности загружать лишние анимации и интерфейсы. Также решение критикуют с точки зрения доступности сервиса для людей с нарушениями зрения — многие такие пользователи используют как раз упрощенную версию.

На данный момент официальная страница поддержки Google предложение использовать последнюю версию Gmail в вашем браузере. Если браузер поддерживает это, Gmail автоматически открывается в последней версии без Basic HTML, но «с последними функциями и обновлениями безопасности».

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