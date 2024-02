Нет, Google не будет «убивать» Gmail в 2024-м — что на самом деле изменит отказ от Basic HTML

В соцсети X стало вирусным сообщение, что Google закроет Gmail в августе этого года, доказывая это скриншотом якобы официального письма Google. Конечно, это фейк, зато Google «убила» базовый HTML-вид Gmail, как и планировала сделать это в январе.

В фейковом сообщении говорится следующее:

this is insane. I hate this company pic.twitter.com/pXBRezPAyX

— Daniel (@growing_daniel) February 22, 2024