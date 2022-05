Астрономы представляют новое «революционное открытие» в галактике Млечный Путь [Обновлено: первое в истории изображение Стрельца А*]

Астрофизики международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) / «Телескоп горизонта событий» возвращаются с новыми открытиями, касающимися черных дыр – одного из самых загадочных объектов во Вселенной. Менее чем через час в Мюнхене начнется грандиозная пресс-конференция, на которой нам расскажут о новом «революционном открытии» в нашей родной галактике Млечный Путь. Событие будет транслироваться в прямом эфире, так что желающие могут следить в реальном времени и первыми узнать это загадочное открытие.

Обновлено [16:02]: Как и ожидалось, астрономы показали первое в истории фото Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

