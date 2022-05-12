Астрономы представляют новое «революционное открытие» в галактике Млечный Путь [Обновлено: первое в истории изображение Стрельца А*]

Астрофизики международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) / «Телескоп горизонта событий» возвращаются с новыми открытиями, касающимися черных дыр – одного из самых загадочных объектов во Вселенной. Менее чем через час в Мюнхене начнется грандиозная пресс-конференция, на которой нам расскажут о новом «революционном открытии» в нашей родной галактике Млечный Путь. Событие будет транслироваться в прямом эфире, так что желающие могут следить в реальном времени и первыми узнать это загадочное открытие.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Обновлено [16:02]: Как и ожидалось, астрономы показали первое в истории фото Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole

Link: https://t.co/Ax7ECRVg8A pic.twitter.com/LRWizSYOy9 — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) May 12, 2022

Трансляция презентации Unveiling a Milky Way Mystery / Раскрытие тайны Млечного Пути на английском

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Программу презентации, как всегда, не раскрывают, но достаточно вспомнить, что представляет собой проект . Очевидно, нам покажут очередное изображение черной дыры. И, похоже, в этот раз это будет объект в нашей галактике.

В 2019 году именно астрономы EHT подарили миру первое в истории изображение горизонта событий — видимого предела черной дыры, за которое затем получили «научный Оскар» (премию Breakthrough Prize с денежным вознаграждением в $3 млн). Речь о сверхмассивной черной дыре в галактике М87, находящейся примерно в 55 миллионах световых лет от Земли. В 2021 году они опубликовали новое более детализированное изображение в поляризованном свете, демонстрировавшее спиральные линии таинственных магнитных сил.

Во время наблюдений в апреле 2017 года команда EHT также наблюдала сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути, которая известна как Стрелец A* или Sgr A*. Однако ученые признали, что им сложнее получить изображение объекта из-за размеров черной дыры и препятствий между Землей и объектом. Возможно, за последние пять лет команде удалось преодолеть эти проблемы с обработкой данных.

Также возможно, что команда EHT анонсирует нечто совсем другое. Как бы там ни было, вскоре все узнаем.