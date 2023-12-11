Незваная гостья: в центре Млечного пути обнаружили древнюю внегалактическую звезду возрастом более 10 млрд лет

Астрономы обнаружили звезду рядом со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного пути — и, вероятно, она возникла в меньшей галактике, которую поглотила наша.

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Млечный Путь — это дом для более 100 миллиардов звезд, и хотя подавляющее большинство здесь родились и выросли, некоторые мигрировали из других галактик. Большинство «внегалактических гостей» находятся по краям Млечного пути, но один из таких, согласно исследованию японских астрономов, предпочел место в самом центре — у сверхмассивной черной дыры Стрелец A*.

Звезда, о которой идет речь, известна как S0-6, и находится в чуть менее чем 11 световых годах от самой черной дыры. Астрономы наблюдали за ее движением в течение восьми лет с помощью телескопа Субару на Гавайях, и пришли к выводу, что ей более 10 млрд лет.

И что интересно, этот «старожилл» проделал довольно дальний путь. Химический состав S0-6 не совпадал с другими звездами поблизости или даже в самом Млечном Пути — зато он ближе к звездам из малых галактик, вращающихся вокруг нашей, как Малое Магелланово Облако и Карликовая галактика Стрельца. Исследователи предполагают, что родную галактику звезды поглотила наша галактика.

История происхождения S0-6 указывает на то, что звезда должна была преодолеть по меньшей мере 50 000 световых лет, прежде чем оказаться на своем текущем месте (но реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, поскольку она медленно росла бы в течение миллиардов лет, а не направлялась бы в центр).

«Действительно ли S0-6 возникла за пределами галактики Млечный Путь?», — говорит Шого Нисияма, ведущий автор исследования. «У нее есть спутники или она путешествовала сама? Посредством дальнейшего исследования мы надеемся разгадать тайны звезд вблизи сверхмассивной черной дыры».

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Japan Academy, Серия B, Физические и биологические науки.

Источник: New Atlas