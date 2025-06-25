Nintendo начала блокировать Switch 2 за «сомнительные» никнеймы

Nintendo начала блокировать консоли Switch 2 не только за пиратские картриджи, но и за «неприемлемые» имена профилей. И эта причина довольно неожиданная.

Не секрет, что основная часть волна банов задела тех, кто использовал флешкартриджи MiG Flash и прочее неофициальное железо. После этого предприимчивые пользователи ринулись продавать консоли, хотя новых владельцев о «сюрпризе» не уведомляли. Но теперь причина блокировки консоли менее очевидна — никнейм.

Один из пользователей Reddit сообщил о бане всей системы через никнейм «Twink Link». Поддержка подтвердила: это окончательное решение без права отмены. Отныне заблокированная система игрока больше не имеет доступа к eShop, обновлениям, облачным сохранениям и картриджам Game-Key. Она останется «приказана» в режиме офлайн.

Никнейм «Twink Link» мог вызвать бан из-за сочетания слов с сексуальным подтекстом: «twink» Обычно описывает молодого, худощавого мужчину с юношеской внешностью и минимальным количеством волос на теле. — популярный термин в ЛГБТ-культуре, а «Link» — имя главного героя The Legend of Zelda. Похоже, Nintendo приняла за нарушение возможную сексуализацию Линка, потому что других объяснений здесь не видим.

В отличие от Sony или Microsoft, которые банят аккаунты, Nintendo блокирует саму систему. Это означает, что учетную запись еще можно использовать на другом устройстве, но забаненная консоль — мертва для онлайна. По крайней мере, в случае «Twink Link» повторное использование учетной записи приведет к «убийствам» консолей Switch. Поэтому игроку придется и менять учетную запись, и Switch 2 — если останется желание когда-либо возвращаться к консоли.

Напомним, что Nintendo обновила правила пользования и сообщества, чем закрепила за собой право делать сервисы и игры недоступными при нарушении политики. Абсолютно понимаем геймеров, которые просто быстро принимают правила пользования, будто это спам, а не как сумасшедшие читают 100+ страниц. Однако там Nintendo спрятала официальный нюанс: что «непристойные, незаконные или сомнительные имена» могут привести к удалению контента, временным или постоянным блокировкам.

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Единственный совет на этом этапе пользователям Switch 2 — без приколов выбирать никнейм. Надо либо тщательно проверять свои ники на соответствие правилам, либо рисковать потерей всего онлайн-функционала консоли. А «Twink Link» можем только посоветовать под 50 раз ударили по консоли разводным ключом хотя бы для видео.

Источник: Notebookcheck