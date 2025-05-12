Nintendo заблокирует Switch за пиратство или моддинг, — изменение в соглашении о пользовании

Nintendo обновила пользовательское соглашение в преддверии запуска Switch 2. Компания прямо говорит, что за нарушение правил ваша консоль станет «кирпичом».

Вместе с этим учетная запись может стать «навсегда непригодными для использования». Nintendo обновила пользовательское соглашение впервые с 2021 года. Оно предусматривает, что любые попытки модификации, взлома, обхода защит или запуска стороннего ПО — основания для жестких санкций. Предыдущая версия пользовательского соглашения была более мягкой и только запрещала адаптацию или изменение аккаунта.

«Вы осведомлены, что в случае несоблюдения вышеуказанных ограничений Nintendo может сделать сервисы учётной записи Nintendo и/или соответствующее устройство Nintendo навсегда непригодными для использования полностью или частично», — жестко пишет компания.

Запрещено не только взломать консоль, но также:

запускать несанкционированное ПО или копии игр;

декомпилировать или дизассемблировать сервисы;

менять защиту или обходные механизмы;

использовать оборудование или ПО, которое выводит консоль из режима, описанного в документации.

Это четкая попытка закрыть лазейки для моддинга и джейлбрейка Процесс снятия ограничений, позволяющий получить полный доступ к файловой системе устройства.

. Обновление правил происходит за несколько недель до выхода Switch 2, которая будет сильнее полагаться на цифровые версии, а не картриджи. Учитывая, что ценовая политика Nintendo желала лучшего, а сейчас станет еще жестче, то компания играет на опережение с теми, кто хочет обойти систему. Как видим, компания борется не только с перекупщиками.

Nintendo и без этого известна жестким отношением к пиратству. Она неоднократно угрожала судом создателям эмуляторов, ROM-сайтам и даже энтузиастам, которые просто запускали старые игры на ПК. Сейчас компания переходит к еще более ультимативному инструменту — блокировке самих устройств.

Непонятно, как именно Nintendo будет выявлять нарушения. Но в политике конфиденциальности указано, что компания собирает подробную информацию об ошибках: время, действия пользователя, состояние приложения, присланный контент. Также в новых правилах появился пункт о возможности «отслеживать и записывать ваше видео- и аудиовзаимодействие с другими пользователями» — в частности в новой системе GameChat, которая готовится для Switch 2.

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Nintendo давно настаивает, что копирование или модификация даже собственных игр — вне закона. Поэтому можно забыть о том, чтобы сделать бэкап или запустить игру через эмулятор, который работает лучше, чем оригинальная консоль.

У пользователя остается два варианта: играть по правилам Nintendo или потерять консоль, которая стоила $450, без объяснений, если что-то пойдет не так. Вспоминается пример Xbox, когда геймера с библиотекой на $40 000 перманентно забанили — но он не нарушил ни единого правила. Поэтому здесь возникает логичный вопрос: а что делать, если попадешь под «горячую руку» японского гиганта?

Источник: Game File