Nintendo разослала продавцам Switch 2 фирменные таблички «Нет в наличии» — за 2 дня до старта продаж

Официальные продажи Switch 2 стартуют только 5 июня, но Nintendo настолько уверена в успехе новой консоли, что уже сейчас разослала магазинам фирменные таблички с надписью «Нет в наличии».

Согласно сообщениям в Reddit (через VGC и IGN) таблички уже понемногу поступают в магазины США вместе с обычной рекламой консоли и игры Mario Kart World.

«Получил эти таблички от Nintendo», — написал сотрудник одного из магазинов, который планирует запустить продажи в полночь. «У них есть чувство юмора».

Nintendo уже выдала официальные предупреждения о наличии Switch 2 в Японии, учитывая ограниченные запасы наряду с огромным спросом (только на лотерею по предзаказу получили 2,2 миллиона заявок). Тогда как в США компания пыталась преодолеть постоянную неопределенность относительно тарифов на товары, производимые в Китае, отдавая предпочтение консолям Switch 2, изготовленным во Вьетнаме.

По крайней мере таблички несколько упростят работу продавцам, которым не придется по несколько раз в день отвечать на вопрос, есть ли в магазине консоль.

«Каждый торговец знает, что 10 человек, возможно, больше, будут стоять над ними и требовать принести консоль из запасов, как будто склад — это Нарния для электроники», — написал один пользователь в комментариях.

Другие отмечают, что таблички могут быть одним из типом рекламы и свидетельствовать об огромной популярности устройства.

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«Это показывает, что существует высокий спрос, и психологически вы чувствуете потребность его приобрести».

Напомним, что стоимость Nintendo Switch 2 составит 469€, а автономность около 2-6 часов. В обширном списке характеристик упоминается«специальный процессор от NVIDIA», который уже был проанализирован обозревателями — обещают в 7 раз большую производительность. На днях в сети также появился первый пользовательская ролик со Switch 2 — правда только с распаковкой, так как работа консоли заблокирована до 5 июня

Ранее Nintendo поставила себе цель продать 15 миллионов Switch 2 до конца 2025-2026 финансового года.