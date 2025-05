Обозреватели показали чип Nintendo Switch 2 и проанализировали производительность — она может быть в 7 раз больше

Пользователь X Kurnarl, известный техническими анализами чипов, и YouTube-обозреватель Geekerwan приобрели и проанализировали чип консоли Nintendo Switch 2.

Энтузиасты смогли приобрести плату новой консоли Nintendo на рынке подержанных товаров в Китае. На этой платформе часто появляются невыпущенные процессоры AMD и Intel, в частности ранние инженерные образцы. Стоимость платы с установленным чипом составляла всего около $138.

Правда, плата не работает. Ее можно включить, однако изображение не выводится. Вероятно, это дефектное оборудование предназначалось для утилизации, но явно не было уничтожено. Впрочем, этого материала достаточно для анализа.

Исследователи подтвердили использование в Nintendo Switch 2 процессора NVIDIA T239 с GPU Ampere (1536 ядер CUDA). Об использовании этого чипа в продукции Nintendo впервые сообщил надежный инсайдер NVIDIA Kopite7kimi. Теперь Geekerwan опубликовал подробный анализ процессора, изображение печатной платы и данные симуляции производительности.

SoC изготовлена на 36 неделе 2024 года, поэтому несмотря на довольно старую архитектуру процессор можно считать относительно новым. Плата также содержит два чипа Hynix LPDDR5 объемом 6 ГБ на 128-битной шине с пропускной способностью 8533 МТ/с. Однако ожидается, что серийная Switch 2 будет работать на более низких скоростях. Также опубликовано сравнение плат предыдущих и новых консолей. Видео имеет английские субтитры.

Kurnarl показал снимок кристалла, доступный в высоком разрешении. Он подтверждает компоновку и маркировку процессора, наличие 8 ядер ARM Cortex-A78C, 4 МБ кэша L2 и GPU NVIDIA Ampere с 1536 ядрами CUDA. Общая площадь кристалла составляет 207 мм², что примерно вдвое больше, чем у Tegra X1 и близко к графическому процессору GA107.

The world’s first Nintendo Switch 2 Dieshot

Samsung 8N

8Core A78C,Share 4M L2

1536Cuda/6TPC ampere GPU

A detailed process and chip analysis report will be released on Youtube and Bili at 9:30 pm tomorrow.

High-resolution photos in Telegram group:https://t.co/MI6oCa2yOA pic.twitter.com/tEnMZ2kIqG

— Kurnal (@Kurnalsalts) May 7, 2025