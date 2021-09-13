Nintendo снизила цены на Switch в Европе в преддверии выхода OLED-версии консоли

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Стоимость Nintendo Switch в ряде европейских стран снизилась в свете скорого релиза OLED-версии портативной консоли. Ценник уменьшился на €30 и теперь составляет €299.99. В Великобритании данную модель отныне можно приобрести за £259.99 — на £20 дешевле, чем ранее.

Напомню, до выхода Nintendo Switch (OLED Model) осталось менее месяца — консоль появится в продаже 8 октября. Ее стоимость составит €364.99 / £309.99 / $349.99. Таким образом, разница в цене между обычной и OLED-версией будет составлять €65 в Европе.

Новинка получила 7-дюймовый OLED-экран (против 6.2-дюймового LCD-дисплея в обычной версии), 64 ГБ встроенной памяти, новую регулируемую подставку и улучшенные динамики. В док-станции появился сетевой порт для проводного подключения к интернету. Консоль предлагается в двух расцветках: белой и красно-синей.

Источник: The Verge