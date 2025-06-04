Nintendo Switch 2 получит графику с трассировкой лучей и процессоры искусственного интеллекта, — босс Nvidia

Nintendo Switch 2 будет иметь специализированные процессоры для работы с искусственным интеллектом, говорит гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Босс Nvidia назвал чип в новой Switch 2 «не похожим ни на что, что мы создавали раньше». Консоль оснащена специализированными ИИ-процессорами, которые отвечают за «обострение, анимацию и улучшение игрового процесса в режиме реального времени». Поэтому система имеет «сверхнизкое энергопотребление» при высокой производительности. По словам Хуанга, новый чип Switch 2 сочетает три ключевых прорыва:

самую современную графику для портативного устройства;

полноценная аппаратная трассировка лучей с поддержкой HDR;

архитектуру с полной обратной совместимостью.

Хуанг сравнил создание чипа Tegra X1 для первой Switch с «500-та годами инженерной работы», но для Switch 2 пришлось «изобретать все заново». Генеральный директор Nvidia также упомянул Сатору Ивату, который возглавлял Nintendo и умер еще до релиза первой Switch:

«Я до сих пор помню день, когда Ивата поделился с нами своей мечтой. Он хотел создать что-то, чего еще никто не видел: консоль, достаточно мощную для масштабных кинематографических игр, но в то же время компактную, чтобы брать ее куда угодно. Это казалось невозможным, но именно эта идея стала основой для первой Nintendo Switch», — добавляет босс Nvidia.

Релиз Switch 2 состоится уже завтра — 5 июня — и мы не советуем снимать защитную пленку. Консоль в док-режиме сможет запускать игры в 4K и 60 FPS, например, Cyberpunk 2077 будет запускаться на Switch 2 без серьезных сложностей — благодаря DLSS от Nvidia. Помимо крупных тайтлов, по типу Elden Ring, выйдут платные апдейты The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Вместе с тем Pokemon Scarlet и Violet — бесплатные технические улучшения.

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Источник: CNBC / VGC