Новости Софт 30.05.2025 в 15:55 comment views icon

NVIDIA GeForce NOW официально на Steam Deck — облачный гейминг потребляет на 50% меньше энергии

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Андрій Русанов

Автор сайта

NVIDIA GeForce NOW официально на Steam Deck — облачный гейминг потребляет на 50% меньше энергии

Производитель видеокарт анонсировал GeForce NOW на Steam Deck еще на CES 2025. Сейчас нативное приложение NVIDIA доступно для загрузки.

Ранее игры GeForce NOW можно было запускать на Steam Deck через встроенный браузер. Благодаря новой программе NVIDIA обещает до 50% уменьшение потребления заряда батареи по сравнению с запуском той же игры непосредственно на консоли. GeForce NOW в Steam Deck (и не только) поддерживает потоковую передачу с разрешением до 1440p / 120 FPS при подключении к монитору или 4K / 60 FPS с телевизором. В будущем компания планирует улучшить трансляцию, в частности добавлением режима 90 FPS.

Премиальные пользователи сервиса получают режим HDR10 — он будет работать и на Steam Deck OLED в портативном режиме, или при подключении к телевизору или монитору. Также на самом дорогом тарифе доступен комплект из технологий RTX, DLSS 4 и Reflex. Брэд Чакос из PC World испытал игры на GeForce NOW и в обычном режиме Steam Deck.

«Doom: The Dark Ages называли кошмаром Steam Deck. Даже с низкими настройками графики прохождение не слишком заполненного раздела обучения приводит к частоте кадров от 20-29 FPS — это не только выглядит уродливо, но и ощущается ужасно

Затем я переключился на него в новом приложении Steam Deck от GeForce Now, с ранней сборкой и подпиской GFN Ultimate. О. Боже. Мой! Внезапно все стало прекрасным и плавным. … Даже с настройками графики на уровне Nightmare и лучами, просвечивающими повсюду, производительность зафиксировалась на максимуме 60 кадров в секунду, который предлагает GFN на Deck».

Также журналист отметил заявленное улучшение автономности. На 86% заряда консоли должна была бы проработать 44 минуты игрового времени. Система оценила, что при использовании GeForce NOW время увеличилось бы до 7 часов. Еще Чакос испытал Witcher 3 и Cyberpunk 2077 — в обеих играх он получил 60 FPS с улучшенной графикой. Увеличение возможного времени игры действительно может спасти в ситуациях, когда пользователь хочет играть дольше, чем 1-3 часа.

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