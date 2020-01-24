Nissan и Uber договорились о поставках электромобилей Leaf по специальной цене для водителей сервиса в Лондоне

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Японский автопроизводитель поставит 2000 электромобилей Nissan Leaf по сниженной цене для водителей Uber в Лондоне. Акция проводится в рамках реализации программы, согласно которой к 2025 году все 45 тыс. лондонских водителей Uber должны передвигаться исключительно на электромобилях.

Водителям такси предложат базовую версию Nissan Leaf с батареей емкостью 40 кВтч и запасом хода порядка 270 км, собранную на британской фабрике в Сандерленде. Стоимость такой модели в Британии составляет £26,345 ($34,500), однако за счет специальный цены (ее размер не озвучивается) и дополнительного взноса «Clean Air Fee» владельцы электромобилей смогут сэкономить до £4500 ($6000) в зависимости от суммарной дистанции поездок.

Напомним, что пассажиры такси в Лондоне уже год оплачивают так называемый «Clean Air Fee» в размере £0,15 за каждую милю пути. Владельцы электромобилей на платформе Uber получают эту сумму для оплаты операционных затрат на «зеленое» средство передвижения.

Сервис Uber ввел Clean Air Plan и взнос Clean Air Fee в январе 2019 года. За этот период количество поездок Uber на электромобилях в Лондоне превысило отметку 900 тыс. — это в 3,5 раз чаще, чем в 2018 году, что уже позволило собрать сумму порядка £80 млн. В ближайшие годы размер фонда собираются увеличить до £200 млн.

Отметим, что Великобритания планирует запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году, при этом количество зарядных станций для электромобилей в этой стране уже превысило число топливных АЗС. Кстати, в конце прошлого года продажи электромобилей Nissan Leaf превысили отметку 450 тыс. штук.

Источник: Autocar