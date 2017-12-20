В Великобритании стартовало производство нового Nissan Leaf для европейского рынка, первые покупатели получат его уже в феврале 2018 года

Компания Nissan официально объявила о старте производства нового Nissan Leaf на европейском заводе в Сандерленде (Великобритания). Таким образом первые владельцы получат свои электромобили европейской сборки уже в феврале 2018 года.

Напомним, что представленная в сентябре текущего года обновленная версия Nissan Leaf отличается новым аэродинамичным дизайном, более мощным электродвигателем на 110 кВт, а также емкой батарей на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 378 км по европейскому циклу NEDC, в 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA и 400 км по японскому циклу Japan JC08.

Специальная европейская версия Nissan LEAF “2.ZERO” выйдет ограниченным тиражом, ее стоимость составит порядка $35,000 (£26,490). Кроме более высокой стоимости по сравнению с японской и американской версией (в США ценник на новый электромобиль стартует с $29,990, в Японии – с $28,990) эта версия получит достаточно богатую комплектацию и полную поддержку технологий беспилотного вождения Nissan ProPILOT. Продажи данной версии начнутся в начале 2018 года, затем на рынок выйдут стандартные комплектации с иным набором оснащения.

Предыдущая версия Nissan Leaf для европейских рынков производится в Великобритании с 2013 года. Всего же в Европе было продано 85 000 экземпляров модели с 2011 года, когда начались первые поставки LEAF с завода Nissan в городе Оппама (Япония).

Вслед за первоначальной инвестицией в 420 млн фунтов для производства нового Leaf в завод Nissan в Сандерленде было вложено дополнительно 36 млн фунтов. Всего же за весь период существования в завод вложили более 4 млрд фунтов инвестиций.

Кроме нового Leaf, на заводе Nissan в Сандерленде производятся кроссоверы Nissan Qashqai и Juke, а также модели Infiniti Q30 и QX30. В 2016 году завод отпраздновал свое 30-летие суммарным объемом производства в 9 млн. автомобилей (более 500 тысяч за полный 2016 год), что позволило этому предприятию стать самым крупным автомобилестроительным заводом за всю историю Великобритании.

Источник: Nissan