В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превысило число топливных АЗС (9300 против 8400)





Компания Nissan сообщила, что в Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превзошло количество заправок для бензиновых и дизельных автомобилей. В частности, на данный момент в этой стране примерно 9300 электрозарядок против 8400 топливных АЗС, то есть почти на тысячу станций для электромобилей больше.

Первая топливная заправка была открыта в Великобритании в ноябре 1919 года в Беркшире после чего число АЗС активно увеличилось. Пиковое значение было достигнуто в 1970 году (37,539 АЗС), после чего их количество активно снижалось (на 80% на сегодняшний день). Последние десять лет численность бензиновых/дизельных заправок удерживалось в диапазоне 8000-9000 штук.

В свою очередь количество электрических зарядных станций выросло с нескольких сотен на 2011 год до более чем девяти тысяч на август 2019 года. Более 1600 станций из 9300 относятся к скоростным, то есть заряжают батареи электромобилей на 80% менее, чем за час. Согласно данным ресурса Zap-Map, в Великобритании на протяжении последнего месяца в строй вводится две скоростные зарядки в день. Почти на всех станциях технического обслуживания в стране установлены зарядные станции, большинство из которых обеспечивают возможность быстрой зарядки.

UK Fuel Stations UK Charging Locations 1970 37,539 1980 25,527 1990 19,465 2000 13,043 2005 9,764 2010 8,892 2011 8,480 2012 8,693 913 2013 8,611 1,962 2014 8,609 2,775 2015 8,472 3,646 2016 8,489 4,232 2017 8,442 4,954 2018 8,396 6,669 2019 (August) 8,396 9,199

Темпы развития зарядной инфраструктуры подстегнуло увеличение количества электромобилей, а также введение в апреле 2019 года в центральной части Лондона зоны ограничения вредных выбросов Ultra-Low Emission Zone (ULEZ). Для сравнения, в США насчитывается 20 тыс. зарядных станций для электромобилей, больше всего их в Калифорнии, Флориде и Техасе.

P.S. Отметим, что прямое сравнение электрозаправок и АЗС не совсем корректно, так как в первом случае необходим только доступ к электросети и сравнительно компактный преобразователь, а во втором — целый заправочный комплекс. Также стоит понимать, что существующие топливные АЗС не будут закрывать, а просто постепенно модифицируют в гибридные (топливо/электричество), а в отдаленном будущем и полностью электрические заправки, так как они занимают удобное положение на популярных маршрутах и уже обладают соответствующей инфраструктурой (кассиры, кафе, магазины и т.д.)

Источник: Nissan