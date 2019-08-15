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В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превысило число топливных АЗС (9300 против 8400)

В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превысило число топливных АЗС (9300 против 8400)

В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превысило число топливных АЗС (9300 против 8400)


Компания Nissan сообщила, что в Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превзошло количество заправок для бензиновых и дизельных автомобилей. В частности, на данный момент в этой стране примерно 9300 электрозарядок против 8400 топливных АЗС, то есть почти на тысячу станций для электромобилей больше.

Первая топливная заправка была открыта в Великобритании в ноябре 1919 года в Беркшире после чего число АЗС активно увеличилось. Пиковое значение было достигнуто в 1970 году (37,539 АЗС), после чего их количество активно снижалось (на 80% на сегодняшний день). Последние десять лет численность бензиновых/дизельных заправок удерживалось в диапазоне 8000-9000 штук.

В свою очередь количество электрических зарядных станций выросло с нескольких сотен на 2011 год до более чем девяти тысяч на август 2019 года. Более 1600 станций из 9300 относятся к скоростным, то есть заряжают батареи электромобилей на 80% менее, чем за час. Согласно данным ресурса Zap-Map, в Великобритании на протяжении последнего месяца в строй вводится две скоростные зарядки в день. Почти на всех станциях технического обслуживания в стране установлены зарядные станции, большинство из которых обеспечивают возможность быстрой зарядки.

UK Fuel Stations UK Charging Locations
1970 37,539  
1980 25,527  
1990 19,465  
2000 13,043  
2005 9,764  
2010 8,892  
2011 8,480  
2012 8,693 913
2013 8,611 1,962
2014 8,609 2,775
2015 8,472 3,646
2016 8,489 4,232
2017 8,442 4,954
2018 8,396 6,669
2019 (August) 8,396 9,199

Темпы развития зарядной инфраструктуры подстегнуло увеличение количества электромобилей, а также введение в апреле 2019 года в центральной части Лондона зоны ограничения вредных выбросов Ultra-Low Emission Zone (ULEZ). Для сравнения, в США насчитывается 20 тыс. зарядных станций для электромобилей, больше всего их в Калифорнии, Флориде и Техасе.

P.S. Отметим, что прямое сравнение электрозаправок и АЗС не совсем корректно, так как в первом случае необходим только доступ к электросети и сравнительно компактный преобразователь, а во втором — целый заправочный комплекс. Также стоит понимать, что существующие топливные АЗС не будут закрывать, а просто постепенно модифицируют в гибридные (топливо/электричество), а в отдаленном будущем и полностью электрические заправки, так как они занимают удобное положение на популярных маршрутах и уже обладают соответствующей инфраструктурой (кассиры, кафе, магазины и т.д.)

Источник: Nissan

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