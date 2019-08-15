В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превысило число топливных АЗС (9300 против 8400)
Компания Nissan сообщила, что в Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превзошло количество заправок для бензиновых и дизельных автомобилей. В частности, на данный момент в этой стране примерно 9300 электрозарядок против 8400 топливных АЗС, то есть почти на тысячу станций для электромобилей больше.
Первая топливная заправка была открыта в Великобритании в ноябре 1919 года в Беркшире после чего число АЗС активно увеличилось. Пиковое значение было достигнуто в 1970 году (37,539 АЗС), после чего их количество активно снижалось (на 80% на сегодняшний день). Последние десять лет численность бензиновых/дизельных заправок удерживалось в диапазоне 8000-9000 штук.
В свою очередь количество электрических зарядных станций выросло с нескольких сотен на 2011 год до более чем девяти тысяч на август 2019 года. Более 1600 станций из 9300 относятся к скоростным, то есть заряжают батареи электромобилей на 80% менее, чем за час. Согласно данным ресурса Zap-Map, в Великобритании на протяжении последнего месяца в строй вводится две скоростные зарядки в день. Почти на всех станциях технического обслуживания в стране установлены зарядные станции, большинство из которых обеспечивают возможность быстрой зарядки.
|UK Fuel Stations
|UK Charging Locations
|1970
|37,539
|1980
|25,527
|1990
|19,465
|2000
|13,043
|2005
|9,764
|2010
|8,892
|2011
|8,480
|2012
|8,693
|913
|2013
|8,611
|1,962
|2014
|8,609
|2,775
|2015
|8,472
|3,646
|2016
|8,489
|4,232
|2017
|8,442
|4,954
|2018
|8,396
|6,669
|2019 (August)
|8,396
|9,199
Темпы развития зарядной инфраструктуры подстегнуло увеличение количества электромобилей, а также введение в апреле 2019 года в центральной части Лондона зоны ограничения вредных выбросов Ultra-Low Emission Zone (ULEZ). Для сравнения, в США насчитывается 20 тыс. зарядных станций для электромобилей, больше всего их в Калифорнии, Флориде и Техасе.
P.S. Отметим, что прямое сравнение электрозаправок и АЗС не совсем корректно, так как в первом случае необходим только доступ к электросети и сравнительно компактный преобразователь, а во втором — целый заправочный комплекс. Также стоит понимать, что существующие топливные АЗС не будут закрывать, а просто постепенно модифицируют в гибридные (топливо/электричество), а в отдаленном будущем и полностью электрические заправки, так как они занимают удобное положение на популярных маршрутах и уже обладают соответствующей инфраструктурой (кассиры, кафе, магазины и т.д.)
Источник: Nissan