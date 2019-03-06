Nissan IMQ — концепт кроссовера с футуристичным дизайном и гибридной установкой e-POWER на 250 кВт / 700 Нм [Женева 2019]

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Японский автопроизводитель Nissan представил на Женевском автосалоне свой очередной концепт кроссовера будущего Nissan IMQ. При этом в отличие от предыдущих концептов IMx и IMs, которые были чистыми электромобилями, модель IMQ основана на гибридной двигательной установке e-POWER.

По габаритам новинка соответствует среднеформатному кроссоверу C-класса, ее длина составляет 4558 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1560 мм. Двигательная установка включает 1,5 литровый турбированный двигатель внутреннего сгорания и «мультимоторную» систему полного привода на основе электродвигателей. Суммарно установка e-POWER выдает 250 кВт мощности и 700 Нм крутящего момента.





Дизайн концепта отличается сочетанием футуристичности и классического японского стиля, впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Задние двери открываются против хода движения, а в боковом проеме отсутствует центральная стойка, чтобы водителю и пассажирам было проще попасть в салон. В салоне обращают на себя внимание глянцевая центральная консоль, кресла с отделкой из ткани с геометрическим узором и конечно же, огромный 84-сантиметровый дисплей во всю длину водительской панели.

Концепт Nissan IMQ поддерживает фирменную технологию Invisible-to-Visible (I2V), представляющей собой 3D-интерфейс, который преобразует реальный мир в виртуальный. Естественно, в список оснащения вошел ассистент вождения ProPILOT, который помогает водителю при движении в городе и по загородным автомагистралям.

Источник: Nissan