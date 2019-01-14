В Детройте представили концепт электромобиля Nissan IMs, представляющий собой «высокий спортседан» с парой двигателей мощностью 480 л.с., батареей на 115 кВтч и запасом хода 600 км

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В рамках Детройтского автосалона компания Nissan представила концепт электромобиля Nissan IMs, который является представителем нового класса автомобилей «elevated sports sedan». В данном формате разработчики попытались объединить лучшие черты седанов и кроссоверов, особо отметив, что новинка все же ближе к первым, чем ко вторым.

Высота линии крыши концепта вызвана не только желанием разработчиков увеличить объем салона, но и конструктивной необходимостью — аккумуляторная батарея установлена под полом, а значит подобный силуэт будет встречаться довольно часто. Высота электромобиля составляет 1500 мм, ширина — 1900 мм, длина — 4845 мм (колесная база — 2900 мм, установлены 22-дюймовые диски).

Полноприводный электрокроссовер Nissan IMs оснащен двумя электродвигателями над передней и задней осью с суммарной мощностью 360 кВт (483 л.с.) и моментом 800 Нм. Встроенная батарея емкостью 115 кВтч поддерживает скоростную зарядку и обеспечивает запас хода 610 км (380 миль).

Дизайн экстерьера новинки напоминает позапрошлогодний концепт Nissan IMx, используется то же сочетание плавных и резких линий в стиле «японский футуризм», а также схема с задними дверьми, открывающимися против хода движения. Внутри можно увидеть необычную водительскую панель с убирающимся рулем, которая подходит и для ручного и для беспилотного режима управления, а также задний ряд кресел, который можно трансформировать в единственное премиальное место для важной персоны (Premier Seat).

Также концепт получил свежую автомобильную систему I2V (Invisible-to-Visible), представленную на CES 2019. Система объединяет информацию от своих сенсоров и датчиков других автомобилей и «умной инфраструктуры» в единое целое посредством облачного хранилища, а затем визуализирует результат водителю.

Как и в случае с концептом Nissan IMx, новый «высокий спортивный седан» Nissan IMs готов к превращению в серийный электромобиль в ближайшие несколько лет.

Источник: Nissan