Nissan отмечает 10-летний юбилей электромобиля Nissan Leaf, с 2010 года его продали тиражом 500 тыс. штук на 59 рынках

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Японский автопроизводитель Nissan отметил десятилетний юбилей своего электромобиля Nissan Leaf, первая версия которого поступила в продажу в декабре 2010 года. В данный момент модель производят в Японии, США и Великобритании и продают в 59 странах мира.

За десять лет Nissan Leaf успели продать в объеме полмиллиона штук, что делает его одним из самых популярных электромобилей в мире. Более того, благодаря дешевизне б/у экземпляров Nissan Leaf чрезвычайно популярен в отдельных странах, включая Украину, так что даже первое поколение модели можно без проблем встретить на дорогах.

В Nissan подсчитали, что владельцы электромобилей Nissan Leaf суммарно преодолели порядка 16 млрд километров по дорогам Земли, тем самым предотвратив выброс 2,5 миллиардов килограм CO2 в атмосферу.

Отметим, что в июле текущего года был представлен электрокроссовер Nissan Ariya, которая должна помочь японцам достичь амбиционного плана — продавать 1 млн электрифицированных автомобоей в год уже к 2023 году (к данной категории японцы относят батарейные электромобили и гибриды e-POWER).

Напомним, что по данным источников на украинском авторынке, Nissan Leaf начнут официально продавать в Украине уже в следующем году.

Источник: Nissan