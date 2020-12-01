AUTO-Consulting: Электромобиль Nissan Leaf будет официально продаваться в Украине с 2021 года (обновлено)

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По данным украинской информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, уже в следующем году в Украине начнутся официальные продажи одного из самых популярных в мире электромобилей Nissan Leaf. Точных данных о дате начала продаж и розничной стоимости модели пока нет, но предполагается, что в Украине ценник электромобиля стартует с отметки $35-39 тыс.

Бывшие в употреблении экземпляры Nissan Leaf составляют ровно половину от всех продаж электромобилей в Украине (с начала 2020 года — почти 12 тыс. штук из 23 тыс. штук), так что модель более чем популярна в Украине. Однако не стоит забывать, что выбор в пользу Leaf происходит в первую очередь благодаря минимальной стоимости первых поколений модели в состоянии б/у, тогда как последнее поколение «из салона» по цене свыше $30 тыс. могут себе позволить немногие.

В любом случае старт официальных продаж Nissan Leaf в Украине можно только приветствовать, ведь это событие наверняка ускорит «электромобилизацию» нашей страны, включая развитие зарядной инфраструктуры и сервиса. На данный момент в нашей стране японский бренд продает всего три модели (Qashqai, X-Trail, Navara), так что расширение портфолио явно будет нелишним.

Напомним, что в сентябре текущего года Nissan поставил на рынок 500 тыс. электромобилей Nissan Leaf.

P.S. Мы задали вопрос о начале продаж Nissan Leaf официальному представительству Nissan в Украине и получили следующий ответ:

«Спасибо за вопрос. Мы рассматриваем вопрос официального старта продаж Nissan Leaf в Украине, но пока не можем что-либо подтвердить. Статья в Автоконсалтинг базируется на неофициальной информации и мы не будем ее комментировать».

P.P.S. Интересно, что в социальных сетях представители бренда также заявили, что Украина присутствует в списке стран, где будет продаваться новейший электрокроссовер Nissan Ariya. В Европе начало продаж запланировано на 2021 год, о сроках для Украины данных пока нет.

P.

Источник: AUTO-Consulting