Нобелевскую премию по медицине получили ученые из США, Японии и Швеции за прорыв в лечении рака и аутоиммунных болезней

В этом году трое исследователей стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Мэри Бранкоу из Института системной биологии в Сиэтле, Фред Рамсделл из компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско и Симон Сакагучи из Осакского университета в Японии были награждены за открытие механизма периферической иммунной толерантности. Их исследование впервые раскрывает возможности контроля за иммунной системой для борьбы с патогенами и избежания аутоиммунных реакций.

«Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — отметил во время церемонии награждения председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Иммунная система в человеческом организме призвана защищать от большого количества опасных микроорганизмов и вирусов. Нобелевские лауреаты исследовали, как организм использует регуляторные T-клетки для борьбы с патогенами и контроля над иммунной системой.

Симон Сакагучи сделал первое открытие периферической иммунной толерантности в 1995 году. Тогда большинство исследователей считали, что иммунная система развивает толерантность только в результате процесса, называемого центральной толерантностью, когда вредные клетки иммунной системы уничтожаются в тимусе — специализированном органе в грудной клетке, который производит белые кровяные клетки.

Однако Сакагучи продемонстрировал, что иммунная система значительно сложнее, обнаружив регуляторные T-клетки, которые подавляют слишком активные иммунные реакции для защиты организма от аутоиммунных болезней. Эти специализированные T-клетки следят за другими клетками иммунной системы для обеспечения толерантности к естественным тканям организма.

Через 6 лет Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл обнаружили, что некоторые мыши имеют мутацию гена Foxp3, которая делает их особенно уязвимыми к аутоиммунным заболеваниям. Они также обнаружили, что изменения в человеческой версии этого гена ответственны за нарушение регуляции иммунитета, полиэндокринопатию, энтеропатию, сцепленный с Х-хромосомой (IPEX) синдром — аутоиммунное заболевание.

В 2003 году Симон Сакагучи продемонстрировал, что ген Foxp3 отвечает за управление развитием регуляторных T-клеток. Понимание этих сложных процессов позволило другим специалистам разработать ряд экспериментальных курсов лечения против таких болезней как глиобластома мозга или красная волчанка.

В частности, благодаря иммунной терапии организм получает возможность лучше распознавать раковые клетки. Во время лечения аутоиммунных заболеваний также появился шанс устранять причины в виде дефектов, из-за которых иммунная система атакует клетки собственного организма.

В 2024 году Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК. Лавреатами стали Виктор Амброс и Гэри Равкин. МикроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые имеют ключевое значение в регуляции генов.

В 2023 году Нобелевскую премию получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин от COVID-19.

7 октября также должно состояться объявление лауреатов Нобелевской премии по физике.

Источник: LiveScience