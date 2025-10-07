Новости Наука и космос 07.10.2025 comment views icon

Нобелевскую премию по медицине получили ученые из США, Японии и Швеции за прорыв в лечении рака и аутоиммунных болезней

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Нобелівську премію з медицини отримали вчені з США, Японії та Швеції за прорив у лікуванні раку та аутоімунних хвороб

В этом году трое исследователей стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Мэри Бранкоу из Института системной биологии в Сиэтле, Фред Рамсделл из компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско и Симон Сакагучи из Осакского университета в Японии были награждены за открытие механизма периферической иммунной толерантности. Их исследование впервые раскрывает возможности контроля за иммунной системой для борьбы с патогенами и избежания аутоиммунных реакций.

«Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — отметил во время церемонии награждения председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Иммунная система в человеческом организме призвана защищать от большого количества опасных микроорганизмов и вирусов. Нобелевские лауреаты исследовали, как организм использует регуляторные T-клетки для борьбы с патогенами и контроля над иммунной системой.

Нобелівську премію з медицини отримали вчені з США, Японії та Швеції за прорив у лікуванні раку та аутоімунних хвороб
Мэри Бранкоу, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи/The Nobel Committee for Physiology or Medicine

Симон Сакагучи сделал первое открытие периферической иммунной толерантности в 1995 году. Тогда большинство исследователей считали, что иммунная система развивает толерантность только в результате процесса, называемого центральной толерантностью, когда вредные клетки иммунной системы уничтожаются в тимусе — специализированном органе в грудной клетке, который производит белые кровяные клетки. 

Однако Сакагучи продемонстрировал, что иммунная система значительно сложнее, обнаружив регуляторные T-клетки, которые подавляют слишком активные иммунные реакции для защиты организма от аутоиммунных болезней. Эти специализированные T-клетки следят за другими клетками иммунной системы для обеспечения толерантности к естественным тканям организма.

Через 6 лет Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл обнаружили, что некоторые мыши имеют мутацию гена Foxp3, которая делает их особенно уязвимыми к аутоиммунным заболеваниям. Они также обнаружили, что изменения в человеческой версии этого гена ответственны за нарушение регуляции иммунитета, полиэндокринопатию, энтеропатию, сцепленный с Х-хромосомой (IPEX) синдром — аутоиммунное заболевание.

В 2003 году Симон Сакагучи продемонстрировал, что ген Foxp3 отвечает за управление развитием регуляторных T-клеток. Понимание этих сложных процессов позволило другим специалистам разработать ряд экспериментальных курсов лечения против таких болезней как глиобластома мозга или красная волчанка.

В частности, благодаря иммунной терапии организм получает возможность лучше распознавать раковые клетки. Во время лечения аутоиммунных заболеваний также появился шанс устранять причины в виде дефектов, из-за которых иммунная система атакует клетки собственного организма.

В 2024 году Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК. Лавреатами стали Виктор Амброс и Гэри Равкин. МикроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые имеют ключевое значение в регуляции генов.

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Доступ лише до застосунків, обмежений рівень доступу: як Zero Trust-архітектура захищає від зламів

В 2023 году Нобелевскую премию получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин от COVID-19.

7 октября также должно состояться объявление лауреатов Нобелевской премии по физике.

Источник: LiveScience

Популярные новости

arrow left
arrow right
Языковые модели ИИ ненадежны, однобоки и слишком самоуверенны, — исследование
Искусственный нейрон ведет себя как настоящий: те же реакции, размер и потребление
Картины Джексона Поллока токсичны: ученые разгадали 77-летнюю тайну синего пигмента
Устройство с камерой и ИИ заживляет раны на 25% быстрее
Две кометы появятся на небе в октябре — как увидеть
В одной глубокой галактике: Чубакка из "Звездных войн" найден в океане
Новые глазные капли улучшают зрение на два года
Тренд TikTok заклеивать рот на время сна: врачи объясняют, почему это опасно
Астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну в 2032 году
Онкология молодеет: количество больных раком до 50 лет растет с 1990-х
В Китае впервые в мире пересадили легкие свиньи человеку
OmnimatteZero: технология позволяет убирать фон и объекты на видео без предварительного обучения и в реальном времени
Вместо утилизации — в хот-доги. Больница Таиланда раскрыла диагнозы пациентов на "обертках" уличной еды
Кораллы видят без глаз, — исследование
Новая химия разблокирует меньшие и более быстрые микрочипы, — университет Хопкинса
Ракета на жидком уране может сократить путешествие к Марсу вдвое
Ученые нашли натуральную антиострую приправу: просто заедайте перец
Мой красный — это ваш красный. Исследование доказывает, что люди видят цвета одинаково
Взрыв сверхновой V Sagittae можно будет наблюдать даже днем
"Новое окно во Вселенную": ученые зафиксировали самые четкие гравитационные волны и подтвердили многолетние теории
Напечатай обед: 3D-принтер изготовил 3 блюда из 14 ингредиентов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить