«Ночь какая лунная, звездная»… на Марсе. Perseverance сфотографировал Деймос на рассвете

Марсоход NASA Perseverance сделал редкое фото крошечного спутника Марса Деймоса на рассвете.

Отмечается, что 1 марта этого года, в 4:27 по местному времени, Perseverance сфотографировал свечение от меньшего из двух спутников Красной планеты Деймоса. Для создания кадров с большой выдержкой, около 3,28 секунд, марсоход использовал левую навигационную камеру. Всего аппарат NASA сделал 16 кадров, которые объединил в единое изображение. Окончательное фото имеет 52-секундную выдержку.

Деймос является меньшим и более отдаленным спутником Марса по сравнению с Фобосом. Его открыл в 1877 году американский астроном Асаф Холл. Ширина Деймоса составляет не более 12 км. Это делает его одним из самых маленьких спутников в Солнечной системе.

По форме Деймос больше напоминает астероид. По мнению ученых, он и мог быть астероидом, который был захвачен марсианской гравитацией. Он вращается на высоте около 23 тыс. 500 км над на поверхностью Марса и совершает полный оборот примерно за 30 часов.

Из-за плохой освещенности фото содержит легкую дымку и цифровой шум. Большинство белых пятен на небе, вероятно, являются артефактами, однако некоторые могут быть лучами света. Две из самых ярких точек на изображении — настоящие звезды, Регул и Альгиеба, обе из созвездия Льва.

Примерно в 750 метрах от марсохода находится «Кратер Вудсток». На тот момент Perseverance направлялся к месту под названием «Холм Ведьмы Хейзел».

Главной задачей Perseverance на Марсе является поиск древних признаков жизни. Для достижения этой цели марсоход изучает геологию и климат Красной планеты в прошлом, помогая ученым понять историю планеты и ее потенциальную пригодность для жизни.

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Perseverance — первая миссия по сбору и хранению образцов марсианской породы и почвы, которые будут храниться в герметичных контейнерах. Эти образцы предназначены для дальнейшего извлечения и возвращения на Землю в рамках программы возвращения образцов.

Эта миссия является центральной частью программы NASA по исследованию Марса и ее более широкой стратегии «Луна-Марс», которая включает миссии Artemis на Луну как ступеньки на пути к будущему исследованию Марса человеком.

Источник: SciTechDaily