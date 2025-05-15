Первое в истории фото полярного сияния на Марсе, которое можно увидеть невооруженным глазом

Марсоход NASA Perseverance недавно сделал первые в истории фото полярного сияния на Марсе с поверхности планеты.

Полярные сияния были сфотографированы в марте 2024 года, после того, как поток солнечных частиц в результате коронального выброса массы столкнулся с магнитным полем Красной планеты. Это возбудило газ в тонкой атмосфере планеты, который начал излучать свет, подобно тому, как на Земле возникает северное сияние.

Известно, что на Марсе могут возникать несколько типов полярного сияния. Некоторые из них могут охватывать всю планету. Однако до сих пор их наблюдали в невидимых невооруженным глазом длинах волн электромагнитного спектра, преимущественно в виде ультрафиолетового света.

Снятое Perseverance видимое полярное сияние на Марсе стало первым подобным явлением в Солнечной системе, зафиксированным с использованием только видимых длин волн света. По мнению исследователей, при благоприятных обстоятельствах, когда-то за полярными сияниями с поверхности Красной планеты смогут наблюдать астронавты.

Долгое время ученые считали, что на Марсе не возникают видимые полярные сияния из-за чрезвычайной рассеянности атмосферы и отсутствия полноценного магнитного поля. Анализ зеленых оттенков полярных сияний показал, что свет излучался возбужденными молекулами кислорода, которые составляют около 0,13% атмосферы планеты. Низкая концентрация газа в сочетании с высоким уровнем пыли в атмосфере является причиной того, что свет от полярных сияний едва виден на фотографии.

Полярные сияния на фото смогли увидеть только после того, как удалили свет от крупнейшего спутника Марса Фобоса. Исследователи отмечают, что более мощные солнечные ветры и меньшая концентрация пыли в атмосфере позволят в будущем невооруженным глазом наблюдать за полярными сияниями на Марсе.

Ночью другой тип зеленого, похожего на полярное сияние света — известный как свечение воздуха — может возникать вблизи полюсов планеты и может стать видимым будущим астронавтам. Это происходит, когда молекулы кислорода, ионизированные потоком солнечных частиц, охлаждаются и рекомбинируют, высвобождая избыточную энергию.

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На других планетах также происходят полярные сияния. Однако, например, на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне эти явления происходят в невидимых невооруженным глазом частях электромагнитного спектра, включая ультрафиолетовое, инфракрасное и рентгеновское излучение. Однако некоторые планеты, такие как Юпитер, также могут испытывать чрезвычайно мощные полярные сияния из-за других явлений, включая магнитные аномалии, вызванные гигантскими спутниками этих планет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances

Источник: LiveScience