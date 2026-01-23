Ностальгия без страданий: Windows 7 и Vista вернулись как готовые ISO со всеми обновлениями

Новости Софт 23.01.2026 comment views icon

Ностальгія без страждань: Windows 7 і Vista повернулися як готові ISO зі всіма оновленнями

Самая новая ОС Windows 11 нравится далеко не всем. Многие стараются пересидеть на Windows 10 как можно дольше, а кто-то вообще предпочитает еще более ранние версии. Так что если вам хочется снова поработать с Windows 7 или даже Windows Vista, один энтузиаст сделал это возможным. Фанатский проект фактически «оживил» обе операционные системы, подготовив готовые к установке ISO-образы со всеми необходимыми обновлениями.

На фоне неоднозначной репутации Windows 11, где почти каждое крупное обновление сопровождается новыми проблемами, часть пользователей все чаще смотрит в сторону более старых версий Windows. Именно для таких ценителей классики и появился этот проект. Энтузиаст под ником Bob Pony собрал и выложил обновленные установочные образы Windows 7 и Windows Vista, которые можно установить без дополнительных манипуляций.

Официально обе системы давно потеряли поддержку Microsoft и больше не получают стандартных обновлений безопасности. В то же время автор проекта вручную интегрировал все необходимые патчи. В случае с Windows Vista набор обновлений доведен фактически до января 2026 года. Это стало возможным благодаря программе Premium Assurance Updates — она стала финальным этапом поддержки Vista и по логике близка к Extended Security Updates, которые Microsoft применяет для Windows 10.

Перед установкой стоит взвесить риски. Поскольку Microsoft больше не поддерживает ни Windows 7, ни Windows Vista, в будущем система может стать уязвимой к новым угрозам. Для максимальной безопасности не рекомендуется выходить в интернет с компьютера, на котором установлена неподдерживаемая версия Windows. Также поддержку старых версий ОС прекратили Google для Chrome и Steam.

Самые безопасные сценарии использования — это отдельный «ретро-ПК» без важных данных или запуск системы в виртуальной машине. В такой среде Windows 7 или Vista будет работать в изолированной «песочнице» и не будет иметь доступа к основной системе.

При желании ISO-образы можно загрузить по ссылкам, которые опубликовал Bob Pony, и установить напрямую на компьютер, или же создать загрузочный носитель — USB-флешку или DVD-диск.

Источник: pcworld

