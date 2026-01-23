Ностальгия без страданий: Windows 7 и Vista вернулись как готовые ISO со всеми обновлениями

Самая новая ОС Windows 11 нравится далеко не всем. Многие стараются пересидеть на Windows 10 как можно дольше, а кто-то вообще предпочитает еще более ранние версии. Так что если вам хочется снова поработать с Windows 7 или даже Windows Vista, один энтузиаст сделал это возможным. Фанатский проект фактически «оживил» обе операционные системы, подготовив готовые к установке ISO-образы со всеми необходимыми обновлениями.
На фоне неоднозначной репутации Windows 11, где почти каждое крупное обновление сопровождается новыми проблемами, часть пользователей все чаще смотрит в сторону более старых версий Windows. Именно для таких ценителей классики и появился этот проект. Энтузиаст под ником Bob Pony собрал и выложил обновленные установочные образы Windows 7 и Windows Vista, которые можно установить без дополнительных манипуляций.
Here's Windows Vista ISOs (x86 and x64) with all of the security updates installed including last updates released via Premium Assurance up to January 2026.
FYI: No additional drivers and patches like ACPI have been added.https://t.co/iWYS2jQiuW
Mirror: https://t.co/DaYLdwLC9V https://t.co/GxOntEDFYJ pic.twitter.com/SsrBFIlJYw
— BobPony.com (@TheBobPony) January 21, 2026
Официально обе системы давно потеряли поддержку Microsoft и больше не получают стандартных обновлений безопасности. В то же время автор проекта вручную интегрировал все необходимые патчи. В случае с Windows Vista набор обновлений доведен фактически до января 2026 года. Это стало возможным благодаря программе Premium Assurance Updates — она стала финальным этапом поддержки Vista и по логике близка к Extended Security Updates, которые Microsoft применяет для Windows 10.
The most ULTIMATE Windows 7 x64 ever, includes bunch of languages and all of the updates (including ESUs) preinstalled up to January 2026!
USB 3.x, NVMe, and some network adapter drivers are integrated! 😎
x64 ISO Download: https://t.co/Gs4fxRHJiZ
Contains the following… pic.twitter.com/HgJ874OQm2
— BobPony.com (@TheBobPony) January 17, 2026
Перед установкой стоит взвесить риски. Поскольку Microsoft больше не поддерживает ни Windows 7, ни Windows Vista, в будущем система может стать уязвимой к новым угрозам. Для максимальной безопасности не рекомендуется выходить в интернет с компьютера, на котором установлена неподдерживаемая версия Windows. Также поддержку старых версий ОС прекратили Google для Chrome и Steam.
Самые безопасные сценарии использования — это отдельный «ретро-ПК» без важных данных или запуск системы в виртуальной машине. В такой среде Windows 7 или Vista будет работать в изолированной «песочнице» и не будет иметь доступа к основной системе.
При желании ISO-образы можно загрузить по ссылкам, которые опубликовал Bob Pony, и установить напрямую на компьютер, или же создать загрузочный носитель — USB-флешку или DVD-диск.
Источник: pcworld
