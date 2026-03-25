iOS 26.4 получила генератор плейлистов, новые эмодзи и исправления Liquid Glass

Apple выпустила обновление iOS 26.4 и iPadOS 26.4, которые принесли немало новых функций. На этот раз разработчики сосредоточились на таких аспектах системы как музыка, персонализация и мелкие улучшения ежедневного пользования.





Что нового в iOS 26.4

Главное нововведение iOS 26.4 — Playlist Playground. Это генератор плейлистов на базе ИИ, который создает подборку треков по введенному запросу. Можно описать настроение, эмоции или активность, и система подберет соответствующую музыку. По сути, Apple реализовала подход, похожий на тот, что Spotify запустил еще в 2024 году.

Также появился виджет Ambient music. Он добавляет на главный экран быстрый доступ к фоновым звукам: для сна, отдыха, концентрации или общего самочувствия. Это расширение инструмента из Центра управления, но теперь все под рукой без лишних кликов.

Дополнительно Apple интегрировала сервис Bandsintown в Apple Music. Теперь приложение показывает ближайшие концерты в вашем регионе — полезная мелочь для тех, кто регулярно посещает живые выступления.





Обновление принесло и новые emoji от Unicode. Среди них — Bigfoot, «облако драки» в стиле старых мультфильмов, тромбон, сундук с сокровищами, искаженное лицо, огрызок яблока, косатка, балетные танцовщики и оползень.

Family Sharing теперь позволяет взрослым участникам семейной группы оплачивать покупки собственными способами оплаты, без необходимости использовать основную карту организатора семьи.

В то же время Apple продолжает совершенствовать свои мобильные операционные системы и доводить до ума недавно реализованные функции и возможности. Компания добавила опцию Reduce Bright Effects, чтобы уменьшить слишком яркие эффекты интерфейса Liquid Glass — на фоне критики от пользователей. Также исправили баг с клавиатурой, который вызывал ошибки при быстром наборе текста.

Параллельно выходит macOS Tahoe 26.4. В нем вернули компактную панель вкладок в Safari и добавили возможность ограничивать максимальный уровень зарядки Mac в диапазоне 80-100%. В watchOS 26.4 появилась функция запуска тренировки в одно касание.

Источник: engadget