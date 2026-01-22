Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ

Microsoft анонсировала ряд новых функций для стандартных программ Windows 11: «Блокнот» и Paint. Обновления добавляют инструменты на базе ИИ и практические улучшения, ориентированные на тех, кто регулярно пользуется этими программами. Но в то же время появились сообщения о серьезной ошибке, из-за которой часть встроенных программ Windows 11 вообще не запускается.

Новые возможности «Блокнота» в Windows 11

«Блокнот» получает расширенную поддержку Markdown. В частности, добавили зачеркивание текста и вложенные списки. Все привычные Markdown-сокращения работают, как и раньше, но теперь форматирование можно применять и через панель инструментов в верхней части окна — без ручного ввода синтаксиса.

Кроме этого, в «Блокноте» появится новое окно Welcome Experience. Оно будет информировать пользователей о свежих возможностях после обновлений. Учитывая то, как часто Microsoft сейчас обновляет «Блокнот», такая подсказка станет полезной для тех, кто хочет быстро ориентироваться в нововведениях.

Также компания заявила, что генерация текста в «Блокноте» станет быстрее благодаря «потоковому» выводу результата — сгенерированный текст будет появляться постепенно, в реальном времени, без ожидания завершения всего процесса. И еще «Блокнот» теперь позволяет работать с таблицами.

Paint получает ИИ Coloring Book

В Paint появляется новый режим Coloring Book, который использует встроенный NPU в Copilot+ PC для создания контурных рисунков под раскраску. Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть Paint, выбрать пункт Coloring Book в меню Copilot, описать желаемый сюжет и нажать Generate. Программа сгенерирует уникальный набор страниц для раскрашивания на основе текстового запроса.

Кроме этого, Paint получает новую функцию fill tolerance. Она позволяет регулировать, насколько агрессивно инструмент заливки заполняет выбранную область. Пользователь может уменьшить чувствительность, чтобы заливка не «захватывала» лишние участки полотна.

Новые возможности уже начали разворачиваться для участников Windows Insider в каналах Canary и Dev. Для всех пользователей Windows 11 обновления станут доступными в ближайшие недели.

Ошибка 0x803F8001 и проблемы с запуском программ в Windows 11

На фоне анонса обновлений появились многочисленные жалобы на ошибку 0x803F8001. Пользователи сообщают, что «Блокнот», Snipping Tool и другие приложения из Microsoft Store отказываются запускаться. Ошибку часто сопровождает системное сообщение с кодом файловой ошибки (-2143322111).

По словам независимого консультанта Microsoft Гарольда Милана, код 0x803F8001 обычно возникает, когда Microsoft Store не может корректно проверить лицензии приложений. Причиной могут быть поврежденный кэш Store, временные проблемы синхронизации учетной записи или сбой регистрации магазина, а не потеря данных.

Среди рекомендуемых решений — сброс кеша Microsoft Store через wsreset.exe, повторный вход в Store, временное отключение VPN или прокси и повторная регистрация Store через PowerShell с правами администратора. По сообщениям пользователей, эти действия часто помогают восстановить работу приложений без переустановки Windows. Microsoft и ASUS, по имеющейся информации, уже знают о проблеме.

Источник: windowscentral, windowsreport