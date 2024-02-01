Nothing Phone (2a) официально подтвержден — фокус на производительность и камеры

В одном из своих последних видео на YouTube компания Nothing официально подтвердила планы по выпуску нового смартфона Nothing Phone (2a). О самом устройстве компания особо не рассказывала.

Напомним, согласно циркулировавшим ранее слухам, Nothing Phone (2a) должен стать более доступной версией смартфона. Ему приписывают обновленный дизайн, OLED-панель с частотой 120 Гц, процессор Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

«С Phone (2a) мы действительно удвоили внимание к основным потребностям пользователей — производительности, камере и т. д.», — сказал соучредитель Nothing Акис Евангелидис.

Он добавил, что устройство включает в себя «некоторые из самых любимых функций Phone 2». Он не говорит прямо, что Phone (2a) будет более доступным телефоном по сравнению с флагманскими устройствами компании, но из описания можно с уверенностью предположить, что именно так и будет. Предыдущие слухи утверждали, что цена более доступного Nothing Phone (2a) составит в Европе менее €400.

Пока что нет сведений о том, когда может состояться официальная презентация Phone (2a). Компания Nothing не планировала каких-либо анонсов или мероприятий в рамках предстоящей выставки MWC 2024, которая будет проходить в Барселоне в конце февраля.

Помимо предварительного анонса нового телефона, Nothing также сообщила о выпуске SDK Glyph. Он позволит сторонним разработчикам приложений для Android использовать мигающие индикаторы на задней панели смартфонов Nothing.

Источник: The Verge