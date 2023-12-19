Новости Устройства 19.12.2023 в 12:56 comment views icon

Nothing Phone (2a) ─ более доступный смартфон получит обновленный дизайн и чип Dimensity 7200

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В последнее время начали циркулировать слухи о более доступной версии Nothing Phone (2). В сети уже появились изображения Nothing Phone (2a), которые дают возможность ознакомиться с грядущим смартфоном.

Инсайдер Yogesh Brar опубликовал фотографии тестового производственного образца Nothing Phone (2a), а также некоторые характеристики устройства. Согласно имеющейся информации, новый смартфон может иметь OLED-панель с частотой 120 Гц, чип Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Из коробки он будет оснащен ОС Android 14.

Изображение показывает, что Nothing Phone (2a) имеет небольшую двойную камеру. По слухам, главный модуль оснащен 50-мегапиксельным сенсором, а второй модуль, скорее всего, сверхширокоугольный. Дизайн устройства заметно отличается от более дорогого собрата Phone (2) и предусматривает использование уменьшенной подсветки Glyph.

Утечка касается предсерийного экземпляра, который служит для проверки функциональности и качества продукта перед его массовым производством. Устройства PVT необязательно отражают окончательный дизайн устройства.

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Скорее всего, официальный анонс Nothing Phone (2a) состоится во время проведения выставки MWC, которая будет проходить с 26 по 29 февраля 2024 года в Барселоне, Испания. Ориентировочная цена этой модели ожидается на уровне $400.

Источник: phonearena

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