Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 уже в Украине по цене от 30 тыс. грн

ASUS привезла в Украину новые модели ноутбуков серии ExpertBook, созданные для работы в бизнесе. Новинки основаны на процессорах AMD Ryzen.

ASUS ExpertBook P3 (PM3606)

ASUS ExpertBook P3 (PM3606) ─ это 16-дюймовый ноутбук класса Copilot+ PC, который позиционируют как универсальный инструмент для работы. На выбор доступны матовые дисплеи Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 кд/м2) и IPS WQXGA (2560×1600, 400 кд/м2, 100% sRGB). Устройство построено на процессорах AMD Ryzen AI 5 330 или Ryzen AI 7 350. Оно имеет два слота SO-DIMM с памятью DDR5 5600 МГц объемом до 32 ГБ. Также доступно два слота для накопителей: главный M.2 2280 до 2 ТБ и второй M.2 2230 до 1 ТБ.

Внутри стоит батарея емкостью 70 Вт-ч, которая позволяет работать целый день без зарядки. Система охлаждения ExpertCool поддерживает нормальную температуру даже тогда, когда ноутбук закрыт и работает как «мини-сервер». Ноутбук получил чип TPM 2.0 для шифрования, шторку для веб-камеры и опциональный сканер отпечатков пальцев. Корпус металлический, соответствует требованиям MIL-STD-810H, то есть выдерживает вибрации и падения.

ASUS ExpertBook P3 (PM3606) имеет размеры 358,4×253,5×18 мм и вес 1,79 кг.

ASUS ExpertBook P1 (PM1503)

Это более легкая и компактная модель, ориентированная на тех, кто хочет ноутбук для работы, но без «излишеств». У него 15,6-дюймовый дисплей Value-IPS с разрешением 1920×1200 пикселей, яркостью 300 кд/м2 и охватом 45% цветовой гаммы NTSC. Конфигурация предлагает процессор AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 7 7735HS, до 64 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 1 ТБ. Здесь также есть второй слот для установки дополнительного накопителя M.2 2230.

Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн

В этой модели также есть сканер отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0 для защиты данных. Устройство тоже прошло проверку по стандарту MIL-STD-810H. Оно получило систему шумоподавления для звонков и камеру с функциями ИИ. Батарея может иметь емкость 50 или 63 Вт-ч. Размеры составляют 359,5×232,2×19,9 мм, а вес ─ от 1,6 кг.

В Украине уже можно купить ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) с процессором Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Цена стартует от 29 999 грн.

ASUS ExpertBook BM1 (BM1503)

ExpertBook BM1 (BM1503) больше ориентирован на работу в жестких условиях. Новинка получила корпус повышенной прочности. Нижняя панель крепится на четырех винтах, а батарея вообще без винтов — ее легко заменить. Устройство предлагает 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей на базе панелей Value-IPS (300 кд/м2, 45% NTSC) или TN (250 кд/м2, 45% NTSC).

Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн

Эта модель имеет такие же опции процессоров (AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 7 7735HS), до 64 ГБ оперативной памяти и накопители M.2 2280 до 1 ТБ и M.2 2230 до 512 ГБ. Отличие от ExpertBook P1 заключается в возможности создать сборку накопителей 512 ГБ + 512 ГБ в различных конфигурациях (без RAID / RAID 0 / RAID 1). И еще здесь есть GPU AMD Radeon 680M. BM1 получил механическую шторку для камеры, сканер отпечатков пальцев, TPM 2.0 и поддержку BIOS по стандарту NIST SP 800-155. В данном случае, чтобы уложиться в вес 1,6 кг, пришлось уменьшить базовую батарею до 42 Вт-ч. Также есть опции емкостью 50 и 63 Вт-ч. Размеры составляют 359,5×232,2×19,9 мм.

