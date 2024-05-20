Microsoft анонсировала Copilot+ PC ─ ноутбуки со встроенными возможностями генеративного искусственного интеллекта

Microsoft делает значительный толчок для внедрения ИИ в ноутбуки. Компания представила новый бренд Copilot+ PC ─ ПК с Copilot+. Он призван подчеркнуть, что Windows-ноутбуки оснащены встроенными аппаратными ресурсами для обработки задач ИИ и поддерживают функции ИИ в операционной системе.

Функции ИИ станут возможными благодаря нейронному процессору, который входит в состав ноутбуков. Одной из главных функций, которую он обеспечит, является Recall. Она должна использовать искусственный интеллект для создания «фотографической памяти» с возможностью поиска всего, что вы делали и видели на своем ПК. Ноутбуки будут работать с более чем 40 моделями искусственного интеллекта как частью Windows 11 для обеспечения этих новых функций. Встроенный помощник Microsoft на базе искусственного интеллекта, Copilot, также получит поддержку модели GPT-4o.

Юсуф Мехди, исполнительный директор Microsoft по Windows, сказал, что новые ноутбуки будут «на 58% быстрее», чем MacBook Air с процессором M3, а время автономной работы составит «весь день». Microsoft ожидает, что в течение следующего года будет продано 50 млн ноутбуков под брендом Copilot+ PC.

К Copilot+ PC есть определенные аппаратные требования. Они должны иметь блок NPU, не менее 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью не менее 256 ГБ. Arm-версии на базе процессоров Qualcomm должны обеспечивать до 15 часов автономной работы во время веб-серфинга.

Такие системы будет предлагать сама Microsoft в рамках линейки Surface, а также их выпустят ключевые партнеры, такие как Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus. Хотя компания делает значительный толчок для внедрения чипов Arm на Windows-ноутбуки, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что ноутбуки с чипами Intel и AMD также будут иметь эти функции ИИ.

Microsoft рассматривает эти устройства как начало новой эры Windows-ноутбуков. Переход к чипам на базе Arm может существенно увеличить срок службы батареи на таких ноутбуках. А новые функции искусственного интеллекта разработаны для работы на аппаратных ресурсах процессора. Это две большие ставки на непроверенное аппаратное и программное обеспечение. Если они сработают, то могут стать трансформационными изменениями для Windows-ноутбуков.

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Источник: The Verge

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